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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

۲۰ پژوهشگر برتر جهرم تجلیل می‌شوند

۲۰ پژوهشگر برتر جهرم تجلیل می‌شوند

جهرم - فرماندار ویژه جهرم از آئین تجلیل از ۲۰ پژوهشگر برتر این شهرستان همزمان با هفته پژوهش خبر داد.

 علیرضا صحرائیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به  اینکه باید فرصت خلاقیت، تفکر و نواندیشی در دانشجویان و جوانان ایجاد و تقویت شود، گفت: نگاه جدی به مسئله پژوهش موجب غنای جامعه آن می‌شود.

وی از برگزاری آئین تقدیر  از ۲۰ نفر پژوهشگر برتر دانشگاه‌ها، مراکز علمی تحقیقاتی و پژوهشی، دانش بنیان و دستگاه‌های اجرایی شهرستان جهرم خبر داد و افزود: این مراسم ۲۴ آدرماه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار می‌شود.

فرماندار ویژه جهرم همچنین از برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شهرستان با رویکرد دانش‌بنیان خبر داد و گفت: این نمایشگاه نیز ۲۴ آذرماه در مرکز رشد و فناوری جهرم برپا می‌شود.

صحرائیان ادامه داد: آثار و دستاوردهای دانشگاه‌ها، مراکز علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و دانش بنیان در این نمایشگاه عرضه و در معرض دید علاقمندان قرار داده می‌شود.

کد مطلب 3847882

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