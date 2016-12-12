علیرضا صحرائیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه باید فرصت خلاقیت، تفکر و نواندیشی در دانشجویان و جوانان ایجاد و تقویت شود، گفت: نگاه جدی به مسئله پژوهش موجب غنای جامعه آن میشود.
وی از برگزاری آئین تقدیر از ۲۰ نفر پژوهشگر برتر دانشگاهها، مراکز علمی تحقیقاتی و پژوهشی، دانش بنیان و دستگاههای اجرایی شهرستان جهرم خبر داد و افزود: این مراسم ۲۴ آدرماه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار میشود.
فرماندار ویژه جهرم همچنین از برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شهرستان با رویکرد دانشبنیان خبر داد و گفت: این نمایشگاه نیز ۲۴ آذرماه در مرکز رشد و فناوری جهرم برپا میشود.
صحرائیان ادامه داد: آثار و دستاوردهای دانشگاهها، مراکز علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و دانش بنیان در این نمایشگاه عرضه و در معرض دید علاقمندان قرار داده میشود.
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