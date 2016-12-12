رانندگان تاکسی جهرم در پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد برومندی یکشنبه شب در جمع تاکسیداران جهرم به نقش موثر آنها در ایجاد نظم و قانون در جامعه اشاره و اظهارکرد: رانندگان تاکسی به علت ارتباط مستقیم با مردم در طول شبانه روز بیش از سایر افراد جامعه میتوانند اثرگذار و نقش موثر در احترام به قانون ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم جا به جایی مسافران شهری توسط تاکسیها انجام میشود، افزود: دستگاه قضا در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اهمیت ویژه برای رانندگان تاکسی قائل است.
دادستان جهرم برقراری نظم و امنیت را از وظایف سایر افراد دانست و با اشاره به جایگاه رانندگان تاکسی در جامعه بیان کرد: شاید نقش رانندگان تاکسی در جامعه کمتر مورد توجه مسئولان بوده اما شأن و منزلت این قشر از جامعه کم نیست.
وی با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی نباید نقش موثر خود را کمتر از دیگران بدانند، عمل به منشور اخلاقی تاکسیرانی را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: امروز بزرگترین قشر تاثیرپذیر جامعه دانشآموزان هستند که رانندگان تاکسی و سرویسهای مدارس با عملکرد خود به نوعی پایهگذار و ترویج دهنده قانون در شهر و جامعه هستند.
برومندی مسئولیت پذیری را از ویژگیهای یک راننده تاکسی عنوان کرد و آن را الگویی موثر برای جامعه دانست.
دادستان جهرم به دیگر ویژگیهای رانندگان تاکسی اشاره کرد و احترام به قوانین، ایجاد فضای آرام و اطمینان بخشیدن به مسافران، احترام به حقوق دیگران، پاکیزگی و سلامت روانی و پوشش مناسب، صداقت و راستگویی، پرهیز از شوخیهای نا به جا، آمر به معروف و ناهی از منکر بودن، خوشرویی با مسافران، برخورد مناسب با مسافران به ویژه دانش آموزان، کوشا بودن در پاکیزگی شهر، رعایت حقوق مسافران و احترام به مصوبات شورای ترافیک را از جمله این ویژگیها برشمرد.
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