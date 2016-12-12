به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی «نقش قوائد فقه سیاسی در تعامل با سازمانهای بین المللی» به همت معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، برگزار می شود.

در این کرسی که با سخنرانی حجت الاسلام روح الله شریعتی همراه خواهد بود، حجت الاسلام سید مصطقی میرمحمدی و سید سجاد ایزدهی به عنوان ناقدین بحث حضور دارند.

علاقه مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می توانند روز دوشنبه ۲۲ آذر از ساعت ۱۵ الی ۱۷ به آدرس قم، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های غدیر، دفتر تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.