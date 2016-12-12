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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان:

جایگزینی برای منابع آبی خشک شده وجود ندارد

جایگزینی برای منابع آبی خشک شده وجود ندارد

اصفهان- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان گفت: جایگزینی برای منابع آبی خشک شده وجود ندارد و این درحالی است که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد منابع آبی ما خشک شده است.

 محمدحسین قرائتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منابع آبی استان به سبب استمرار خشکسالی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و منبع جدیدی برای جایگزینی نیست.

وی بیان داشت: با تشکیل کمیته هدر رفت، آب روستاهایی که هدر رفت بیشتر داشته‌اند شناسایی شده و از این بین کل شبکه آبرسانی ۳۰ روستا به صورت نمونه نوسازی می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان ادامه داد: ۵۳۱ حلقه چاه، ۹۳ چشمه، ۷۳ قنات و ۲۱۸ مورد آب های سطحی در مدار بهره برداری قرار دارد.

وی تصریح کرد: هدر روی آب در شبکه آبرسانی روستایی استان اصفهان از ۳۱.۷ درصد پارسال به ۲۹.۳ کاهش یافته است.

کمبود آب در روستاهای مشهد اردهال

قرائتی اظهار داشت: خشکسالی های اخیر و کاهش چشمگیر نزولات جوی بر ذخایر آب شرب روستاهای منطقه مشهد اردهال نیز تاثیر گذاشته و روستائیان را دچار مشکل کمبود آب کرده است.

وی افزود: برای رفع این مشکل، پس از مطالعات و بررسی های فنی، طرح آب رسانی به ۹ روستای مواجه با بحران شهرستان کاشان در قالب مجتمع آب رسانی مشهد اردهال در دستور کار قرار گرفت و مقدمات اجرایی آن نیز فراهم شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان با اشاره به ابعاد گسترده این پروژه با توجه به ماهیت روستایی آن اظهار داشت: پروژه آب رسانی به مجتمع ۹ روستایی مشهد اردهال کاشان با اجرای حدود ۴۰ کیلومتر خط انتقال آب، اصلاح ۵۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب داخل روستاها، احداث سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره و اجرای ۴ ایستگاه پمپاژ، آب شرب مورد نیاز حدود یک هزار و ۴۰۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۴ هزار نفر را تامین می کند.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه حدود ۱۴۴ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده که بخشی از آن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

کد مطلب 3847886

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