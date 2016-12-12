مردم در هنگام خریدهای اینترنتی دقت لازم را داشته باشند

سرهنگ عبدالعظیم انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: برخی مواقع شاهد حضور افرادی در پلیس فتا هستیم که در دام کلاهبرداران سایبری افتاده و مورد کلاهبرداری مالی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این افراد با مراجعه به سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی و اعتماد بیش از حد به اطلاعات موجود در این فروشگاه‌ها و سایت‌ها اقدام به ایجاد ارتباط با فرد کلاهبردار می‌کنند.

رئیس پلیس انتظامی جهرم با اشاره به اینکه افراد کلاهبردار نیز با سوء استفاده از سادگی فرد تماس گیرنده با استفاده از ترفندهایی از قبیل استفاده از جملات اعتقادی، و بیان جملاتی (شما باید بیعانه واریز کنید تا جنس را به کسی دیگری نفروشم) فرد را مجبور می‌کند تا مبلغی گاهاً هنگفت به حساب اعلامی توسط کلاهبردار واریز کند که در نهایت فربانی بعداً متوجه می‌شود این آگهی فروش کلاً دروغ بوده و مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم تصریح کرد: به عنوان مثال، فرد کلاهبردار با مراجعه به یکی از سایت‌های معتبر اقدام به درج آگهی فروش خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار کرده و شماره تلفن خود را در سایت قرار می‌دهد که برخی از افراد جهت خرید خودرو اعلامی با وی تماس و در نهایت پس از صحبت‌های اولیه؛ کلاهبردار، فرد قربانی را راضی تا مبلغی را به شماره حساب اعلامی که این شماره حساب نیز مورد کلاهبرداری بوده است واریز کند که در تماس‌های بعدی پس از واریز مبلغ از آنجایی که فرد کلاهبردار به هدف خود رسیده دیگر به تماس‌های قربانی پاسخگو نبوده و مبالغ را نیز از حساب موصوف برداشت کرده است.

انصاری به مردم توصیه کرد از هر فروشگاهی که در فضای مجازی ملاحظه می‌کنند اقدام به خرید نکرده و دقت کند آگهی‌هایی که در این سایت‌ها یا فروشگاه‌ها درج می‌شود حتماً واقعی نیست و نباید بیش از حد به آن اعتماد کرد.

وی با اشاره به اینکه هرگز صرفاً با صحبت کردن فرد صاحب آگهی به حساب وی پول واریز نکنید، گفت: ممکن است شماره حساب و نام فرد جعلی و غیر واقعی باشد.

فرمانده انتظامی جهرم با اشاره به اینکه به اظهارات فرد فروشنده که گاهاً مسائل تحریک کننده از قبیل اینکه مثلاً (بنده مسئول هستم و یا ... )جهت جلب اعتماد شما؛ هرگز اعتماد نکنید از مردم تقاضا کرد در صورت وجود هر گونه سوال در این زمینه بلافاصله با پلیس فتا تماس و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.