زندگی توام با رنج لذت بخش است/کشاورزی؛پایه قدرت ملی واستقلال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول با تشکر از کشاورزان سراسر کشور برای رسیدن به خودکفایی در گندم گفت: کشاورزان پایه اصلی این افتخار هستند؛ اراده، ایمان، تولید و کار آنها امروز ما را به این نقطه پرافتخار رسانده است.

وی افزود: کشاورزی شغلی است که کشاورز نگاهش به آسمان است، اینکه آدم روزی را در آسمان‌ها از لطف خدا ببیند، ارزشمند است. وقتی باران می‌بارد، شکرگزاری می‌کنند و زمانی که خشکسالی است، دست دعایش به آسمان می‌رود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: همواره امام خمینی (ره) برمحصولات کشاورزی تأکید می‌کردند و امروز رهبری نیز تأکید می‌کنند.

روحانی ادامه داد: مسئله کشاورزی، مسئله‌ای نیست که بگوییم چه مقدار اشتغال جامعه را تأمین می‌کند و یا رشد اقتصادی برای ما می‌آورد و یا چند درصد از تولید ناخالص داخلی است که البته اینها نیز مهم است اما مهمتر از آنها، قدرت ملی، پایدار ملی و استقلال کشور است.

وی با بیان اینکه قدرت چانه‌زنی ما در زیربناها است، گفت: اگر محصولی قدرت چانه‌زنی ما را در سطح جهانی و مذاکرات جهانی بیشتر کند، معنی‌اش آن است که قدرت ملی ما افزایش پیدا کرده است.

روحانی با بیان اینکه با افزایش تولید نفت در کشور در اجلاس اوپک، قدرت چانه‌زنی پیدا کردیم، گفت: در روز اجرای برجام که روز عزای اسرائیل بود، یعنی ۲۷ دی ماه ۹۴ اسرائیل و یکی از کشورهای منطقه سیاه‌پوش شدند، از همان روز تا امروز تولیدکنندگان نفت دارند برای کاهش قیمت و تولید نفت چانه می‌زنند، اما تولید نفت ایران در همین ۱۰ ماه گذشته از یک میلیون بشکه به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده و این یعنی قدرت که حالا اوپک از ما دعوت می‌کند و ایران اداره‌کننده آن جلسه می‌شود.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: همچنین می‌توانیم در خرید هواپیما نیز موفقیت به دست بیاوریم. اگر در یک بخش موفق شویم، می‌توانیم در صحنه‌های دیگر هم توفیقاتی به دست بیاوریم.

وی تأکید کرد: با همت، توکل به خدا، امید و اتحاد می‌توان از هر مشکلی عبور کرد. لذت زندگی به ایستادگی و مقاومت است. اگر همه چیز آماده باشد، انسان دیگر تکان نمی‌خورد و تلاش نمی‌شود. زندگی که آدم نه کار و نه تلاش کند و همه چیز آماده باشد، آن زندگی لذتی ندارد؛ زندگی توأم با سختی با اراده قوی و ایستادگی و تلاش و به دست آوردن محصول با رنج؛ آن رنج لذت‌بخش می‌کند زندگی را، رنجی که برای حرکت کشور به سمت سربلندی باشد، لذت‌بخش است.

روحانی یکی از اهداف اولیه دولت یازدهم را توجه به محصولات کشاورزی نام برد و گفت: مشکلات بخش کشاورزی باعث شد که وزارت کشاورزی مستحکم‌تر در مسیر خودکفایی حرکت کند.

رئیس‌جمهور افزود: از همان روز اول آقای حجتی مشکلات را مطرح کرد و گفت محصولات ما کاهش یافته و این برای نرسیدن کود است و همان زمان ما ارز لازم را اختصاص دادیم برای کودهایی که مورد نیاز بود.

وی با بیان اینکه وزیر کشاورزی، وزیری با اخلاص است، گفت: البته همه وزرا مخلصند اما اخلاص ایشان را بیشتر لمس می‌کنیم، ایشان وزیری پرتلاش، باایمان و در کار خود متخصص است.

روحانی تأکید کرد: بزرگترین توفیق دولت آن زمان است که آدم‌های متخصص و دلسوز را دور یک میز جمع کنیم. البته خب برخی انتقادهایی می‌کنند و ایرادهایی می‌گیرند که ما دعا می‌کنیم همچنان که باران رحمت الهی را نازل می‌کند، یک مقدار هم انصاف بر دل‌های اینها نازل کند که بتوانند منصفانه فکر کنند و حرف بزنند.

رئیس‌جمهور گفت: وقتی در تولید گندم خودکفا هستیم، می‌توانی سرت را بالا بگیری، قدم بسیار خوبی برداشته شده و این آمار نشان‌دهنده تلاش کشاورزان در برنامه‌ریزی دقیق محصولات کشاورزی در کشور است.

وی با اشاره به آمار تولید گندم در کشور ادامه داد: محصولات کشاورزی در مجموع در سال ۹۲، ۹۷ میلیون تن و امسال به ۱۱۷ میلیون تن رسیده است؛ یعنی ۲۰ میلیون تن در عرض سه سال رشد داشته که ما به کشاورزان و مسئولین کشاورزی خسته‌نباشید می‌گوییم. این به معنای برنامه‌ریزی درست و حرکت در مسیر درست است.

روحانی ادامه داد: در سال ۸۳ یک بار به خودکفایی در گندم رسیده بودیم؛ در آبان ۸۳ و در دولت اصلاحات، رئیس آن دولت بعد از ۴۰ سال گفت ایران در تولید گندم به خودکفایی رسیده است، اما در سال ۸۸ حدود ۶.۷۷ میلیون تن نیاز به گندم داشتیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه پیشرفت در یک سال مهم است، اما مهمتر از آن تداوم است، تصریح کرد: سال گذشته کشاورزی به داد ما رسید، اگر رشد کشاورزی نبود، ممکن بود رشد ما به سمت منفی شدن برود و امسال تلاش ما برای رسیدن به رشد بالای پنج درصد خواهد بود.

وی افزود: در سال ۹۲ محصولات کشاورزی ۹۷ میلیون تن بود که در سال ۹۴ به ۱۱۲ میلیون تن رسید و این رقم در سال ۹۵ این رقم به ۱۱۷ میلیون تن رسیده است و اگر سال بعد این رشد افزایش یافت؛ معنایش این است که مسیر درستی را دولت پیش گرفته است.

روحانی با تاکید بر اینکه کنترل تورم یکی از افتخارات دولت است، گفت: ما از سال ۹۲ توانسته‌ایم سال به سال نرخ تورم را کاهش دهیم، اما اگر دوباره این تورم برگردد و به ۱۰ یا ۱۷ درصد برسد؛ این بی‌ارزش است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت ۱۱.۵ میلیون تن از کشاورزان گندم خریداری کرده است، گفت: این افزایش گندم در صورتی است که سطح زیرکشت نیز بالاتر نرفته است.

وی افزود: از سال ۹۲ سطح زیرکشت ۶.۴ بوده که الان ۵.۹ شده است؛ یعنی نزدیک به ۵۰۰ هزار هکتار نیز سطح زیرکشت کاهش یافته اما ما توانسته‌ایم راندمان را بالا ببریم. اگر از بذر خوب استفاده کنیم و از ماشین‌آلات درست استفاده شود، راندمان بالا می‌رود.

روحانی با تأکید بر استفاده از فناوری روز در تولید محصولات کشاورزی گفت: ما باید از فناوری و تجربه جهانی در این زمینه استفاده کنیم، اما یک عده فکر می‌کنند که اگر دور کشور دیوار ببندیم، خیلی خوب می‌شود؛ این حدیث پیامبر (ص) است که «هر کجا که علم و حکمت است، مؤمن باید به دنبالش برود».

رئیس‌جمهور ادامه داد: بعضی از آدم‌ها مدعی هستند که قرآن می‌خوانند و اسلام را قبول دارند، اما خداوند چطور نسیان را به آنها رساند. بعضی‌ها می‌گویند ریشه انسان از نسیان است و بعضی‌ها هم می‌گویند از اُنس است که ما دومی را قبول داریم، ولی آنها ظاهراً اولی را قبول دارند؛ می‌گویند انسان فراموش‌کار است اما ما می‌گوییم ریشه انسان از انس است یعنی یک موجود اجتماعی.

وی با تأکید بر اینکه دولت حامی کشاورزان خواهد بود، با اشاره به جایزه وزیر کشاورزی به نوبخت و طیب‌نیا گفت: البته این جایزه بی‌حساب و کتاب نبوده، امسال تأمین منابع مالی واقعاً سخت بود و نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی نصف بودجه عمرانی کشور، پول گندم دادیم.

روحانی با تأکید بر توسعه کشاورزی پایدار گفت: البته حفظ آب، خاک و محیط‌زیست از پایه‌های اولیه است ما باید قدر خاکمان را بندانیم. کشورهای حاشیه خلیج فارس را ببنیند. خاک ایران را با لنج به کشورشان می برند و برای کشاورزی و سایر موارد مورد استفاده می کنند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: خودکفایی در همه موادغذایی برای ما مهم است، همچنان که در تولید برنج و چغندر هم وضع بهتر شده است و باید برای رسیدن به خودکفایی بیشتر، برنامه‌ریزی کنیم.