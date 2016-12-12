مسابقه شطرنج نابینایان در جهرم برگزار شد

رئیس اداره بهزیستی جهرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: به منظور روحیه خودباوری و توجه به خلاقیت‌های معلولان یک دوره مسابقه شطرنج ویژه نابینایان در اداره بهزیستی شهرستان جهرم برگزار شد.

عبادالله رامش‌خواه افزود: در این دور از مسابقه که به همت کانون فرهنگی اجتماعی نابینایان انجام شد تعداد ۱۲ نفر از نابینایان به روش سوئیسی و در چهار دور به رقابت با یکدیگر پرداختند.

رئیس اداره بهزیستی جهرم بیان کرد: در پایان این مسابقات یوسف رحمانیان، عباس زارعی و زهرا رحمانی به ترتیب مقام‌های نخست تا سوم را کسب کرده و به نفرات برتر هدایایی از طرف اداره بهزیستی اهدا شد.