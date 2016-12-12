مسئولان کنسرسیوم صادراتی ۶ استان در قزوین گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه بررسی راهکارهای همکاری مشترک کنسرسیوم صادراتی غذایی در خصوص نحوه همکاری با خوشه کشمش تکوین برای صادرات به کشور روسیه صبح دوشنبه با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد.

حمیدرضا خانپور در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه کنسرسیوم خوشه صادراتی تکوین قزوین یکی از پیشگامان صادرات مواد غذایی به ویژه کشمش به روسیه است و دارای امکاناتی از قبیل دفتر فروش، انبار، بازاریاب، مشاور حقوقی و ... در شهر مسکو است جلسه ای با هماهنگی معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با حضور مسئولین کنسرسیوم های غذایی استانهای قم، یزد، فارس، خوزستان، بوشهر در قزوین با هدف بررسی راهکارهای فروش مشترک کنسرسیوم ها صادراتی صنایع غذایی ایران در کشور روسیه به منظور صادرات مواد غذایی تشکیل شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به کامل بودن سبد محصول صنایع غذایی اعضاء کنسرسیوم که به عنوان یکی از عوامل مهم در صادرات به کشور روسیه است گفت: به منظور کاهش هزینه کنسرسیوم های صادراتی خوشه در بخش بازاریابی، ترخیص کالا، حذف واسطه ها و بهره گیری از سرمایه اجتماعی اعضاء کنسرسیوم با جدیت و همدلی مطرح شد.

خانپور یادآور شد: در این نشست تمامی مدل ها و راهکاری ها برای فروش مشترک مورد بررسی قرار گرفته تا برنامه ها به صورت کوتاه مدت و بلند مدت اجرایی شود و در کوتاه مدت دفتر فروش کنسرسیوم صادراتی خوشه تکوین قزوین در مسکو به عنوان نمایندگی تمامی استان ها اقدام به فروش محصولات نماید و در بلند مدت هلدینگ مشترکی برای فروش محصولات غذایی در کشور روسیه تشکیل شود که سهامداران آن را خود واحد های صنعتی تشکیل دهند.

در این نشست تخصصی کنسرسیوم های سوهان قم، محصولات کنجدی یزد، خرمای بوشهر، خرما و محصولات گلخانه ای خوزستان و خوشه انگور قزوین حضور داشتند.