روستای هماآباد اصفهان پایلوت مزرعه خورشیدی شد

عزیزالله مهدیان در حاشیه سفر به اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور استفاده بهینه از انرژی تلاش کردیم که به صورت پایلوت در یکی از روستاهای اصفهان اقدام به راه اندازی مزرعه خورشیدی کنیم.
وی بیان داشت: در همین راستا روستای هماآباد علیا نایین چون تمام شرایط مناسب را برای این طرح داشت انتخاب و با هزینهای بیش از یکصد میلیون تومان اقدام به راه اندازی این مزرعه کردیم.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور اعلام کرد: برای راه اندازی مزرعه خورشیدی نیاز به صرف هزینههای سنگینی است بنابراین امکان اینکه این طرح را در تمام روستاها توسعه دهیم نداریم.
وی اضافه کرد: اگر چه مزرعه خورشیدی اقدامی نو در بهینه مصرف کردن انرژی است اما برای توسعه این تکنولوژی لازم است که زیرساختهای آن فراهم شود.
مهدیان با بیان اینکه برای تامین بخشی از هزینهها رایزنی هایی با بانکها انجام دادیم، تاکید کرد: در صورت اختصاص تسهیلات بانکی امکان توسعه مزرعه خورشیدی در دیگر نقاط استان اصفهان وجود دارد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور گفت: روستای هماآباد از توابع شهرستان نایین در اصفهان پایلوت اجرای طرح مزرعه خورشیدی شده است.
نظر شما