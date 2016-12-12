تدارک نمایشگاه انفرادی/ در رویداد «پرسبوک» اثری خلق می کنم

کامبیز صبری درباره جدیدترین فعالیت هنری خود به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر روی مجموعه جدیدی از مجسمه هایم کار می کنم که به دنبال تکمیل آن نمایشگاهی انفرادی برپا خواهم کرد. احتمالا تا آخر سال این نمایشگاه بر پا می شود و در صورت تکمیل نشدن کارها به اوایل سال دیگر موکول می شود.

وی ادامه داد: اخیرا در بی ینال معماری ونیز حضور داشتم که هنوز هم ادامه دارد. در این رویداد با یکی از گالری های اروپایی وارد مذاکره شدم تا نمایشگاهی در آن گالری داشته باشم ضمن اینکه در آرت فر دبی که فروردین ماه برگزار می شود با اثری حضور خواهم داشت.

وی با بیان اینکه به همراه چند هنرمند در رویداد «پرسبوک» حضور دارد درباره این رویداد گفت: این یک رویداد سالانه هنر معاصر است که در این دوره تعدادی از هنرمندان از جمله من در فضای کبوتر خانه های اصفهان آثاری خلق می کنیم. کار من اثری محیطی است که به همراه یک پرفورمنس توسط خودم اجرا می شود.

صبری بیان کرد: شخصا این تم را دوست داشتم چون کبوترخانه ها معماری هایی نوستالژیک هستند که امروزه از بین رفته اند. اثری که من خلق می کنم حس آزادی و رهایی را که در این معماری وجود دارد، انعکاس خواهد داد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه این فضای کبوتر خانه های اصفهان کنار شهر باستانی اصفهان واقع شده و من مفهوم رهایی را با این مفهوم در هم می آمیزم. بر این دو اساس حجم هایی می سازم و خودم هم پرفورمنسی را اجرا خواهم کرد تا در نهایت این پیشنهاد هنری من حیرانی انسان و کشمکش او با مسائل امروز را در بستر معماری به چالش بکشد.

این هنرمند عرصه هنرهای تجسمی درباره آثاری که در نمایشگاه جدیدش ارائه خواهد داد و اینکه آیا ادامه ای بر مجموعه های قبلی خود خواهد بود یا نه نیز اظهار کرد: کارهای جدیدم تلفیقی از چند ژانری است که کار می کنم؛ ساختمان های از یاد رفته، تشک ها و تورهای فلزی در تمی جدید و با رویکردی جدید تلفیقی از این نمونه ها را ارائه خواهم داد. مثلا ممکن است تورهای فلزی من به تشک ها و ساختمای نوستالژیکم سری زده باشند.

کامبیز صبری همچنین به عنوان یکی از داوران سمپوزیوم مجسمه سازی تهران که اردیبهشت ماه ۹۶ برگزار خواهد شد حضور دارد و یکی از آثار وی از ادیشن «تا آنجا که به یاد دارم» توسط یک مجموعه دارد به ششمین حراج تهران که به زودی برگزار می شود، ارائه شده است.