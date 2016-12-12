نقش سربازان در تامین امنیت جامعه انکارناپذیر است

سرهنگ محمد امین زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امنیت به عنوان مقوله‌ای بسیار مهم که حیات نظام سیاسی، اجتماعی و امنیت و آرامش کشور به آن وابسته است مرهون تلاش و کوشش نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی است.

وی با اشاره به نقش موثر سربازان در برقراری نظم و امنیت گفت: نقش سربازان در تامین امنیت جامعه انکار ناپذیر است و با وجود آنان کشور شاهد امنیت بسیار خوبی در مرزها است.

سرهنگ زینالی افزود: سربازی تمرین درس صبر، استقامت، شهامت و پایداری است و سربازان با درک صحیح ارزش این دوران، به خوبی از آن استفاده کرده و در راه خدمت به کشور و جلب رضای خداوند متعال تلاش می‌کنند.

وی اظهار کرد: از فرصت دوران سربازی باید برای کسب تجربه زندگی، تعالی اخلاق و رفتار و رسیدن به ایمان، تقوا، پاکدامنی و اهداف بلند زندگی که همان خود سازی است، استفاده کرد.

سرهنگ زینالی گفت: اگر امروز امنیت، آسایش یا پیشرفت در عرصه‌های مختلف داریم مدیون فداکاری، ایثارگری و شهامت سربازان و شهدایی که با نثار جان خود درخت انقلاب را آبیاری کردند، هستیم.

وی تصریح کرد: در لباس مقدس سربازی باید از حریم دین اسلام، قرآن و ولایت دفاع کرد و مسئله دفاع و جهاد در زمان پیامبر اکرم(ص) و دفاع مقدس نیز وجود داشته و مختص به زمان یا افراد خاصی نمی‌شود.

سرهنگ زینالی افزود: مفهوم عامه سرباز به کلیه نیروهای مسلح اطلاق می‌شود و هر آموزشی که در محیط سربازی فرا گرفته می‌شود مثل آموزش نظامی یا احکام و... همه جزو ضرورت‌های زندگی هستند.

معاون هماهنگ کننده تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان ارتش خراسان شمالی گفت: همچنین طی برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع) از ۱۵ نفر از سربازان این تیپ در استان تقدیر و تجلیل شده است.