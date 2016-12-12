بهینه سازی نمونه های چرخ دار و شنیداری نفربرهای نیروی زمینی ارتش

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش بزرگ محمد رسول الله (۴)، امیر سرتیپ سید مسعود رضا زواره ای در حاشیه دومین روز از رزمایش نزاجا در جنوب شرق کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروی زمینی ارتش بر اساس تهدیداتی که پیشرو دارد با یک آینده نگری مبتنی بر واقعیت های حوزه نبرد، بصورت کارشناسانه و با بدست آوردن دانش فنی لازم برای طراحی و ساخت انواع سلاح تک تیرانداز، بگونه ای که بتواند بصورت منظومه ای تمام نیازهای منطقه نبرد را بپوشاند، در چند سال گذشته سلاح های مختلفی را طراحی، ساخته و رونمایی کرده است.

وی افزود: فناوری برخی از این سلاح ها به صنایع داخلی انتقال داده شده و در حال تولید است. برخی هم در داخل نیرو تولید محدود و به یگان های نزاجا واگذار شده است.

امیر زواره ای با بیان اینکه در سالهای گذشته چند سلاح تک تیرانداز در نیروی زمینی تولید شده است گفت: سلاح تک تیرانداز، کاربری خود را در تمام حوزه های نبرد منظم، نامنظم، مرکب و جنگ ترکیبی بصورت کامل نشان داده و به هیچ عنوان نمی توانیم از سلاح تک تیرانداز و کارایی آن در نیروی زمینی دست برداریم ولی کاربری آن در صحنه نبرد یک کاربری تاکتیکی است که متخصصین این حوزه بنابر صلاحدید از آن استفاده می کنند.

وی از بکارگیری ۴ نمونه از تک تیراندازهای این نیرو در رزمایش خبر داد و تصریح کرد: مشکلی در حوزه تک تیراندازها نداریم. در حوزه سلاح های انفرادی هر کدام از این سلاح ها قابلیت ویژه ای دارند. این قابلیت وجود دارد که بنابر نیاز از ۵۰ متر تا ۳ کیلومتر تک تیرانداز وجود دارد. این قابلیت بصورت منظومه ای در نزاجا احصاء شده است.

رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش، در خصوص آخرین وضعیت نفربرها نیز گفت: در حوزه نفربرها خیلی کار شده است تا این زره پوش ها کاربردی تر باشند. نمونه های چرخ دار و شنیدار نفربرها بهینه سازی شده اند.

امیر زواره ای افزود: همچنین ماشین های Heavy duty را هم در دستور کار داریم تا بهینه کرده و کارایی آن را افزایش دهیم.

وی در پایان گفت: مدت ۲ سال است که مدرسه عالی تک تیراندازها راه اندازی شده و در این مرکز تک تیراندازها بصورت ویژه آموزش می بینند.