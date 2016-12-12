پس از ۵ سال؛ابلاغ آیین نامه های قانون مبارزه با قاچاق کالاکامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست این ستاد با خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس هشتم به تصویب رسید اما تا اواخر مجلس نهم هم آیین نامه های این قانون به طور کامل تدوین و ابلاغ نشده بود، دلیل این تاخیر ۵ ساله چیست؟ گفت: آئین نامه های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس هشتم به تصویب رسیده بود، ابلاغ شده و آخرین آئین نامه نیز شهریورماه سال جاری در هیئت دولت به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

اصلاحات جدید قانون مبارزه با قاچاق؛ احیای حق الکشف،افزایش بودجه ستاد

وی در خصوص علت ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: هر قانونی وقتی مدت زیادی از اجرایش می گذرد، ایراداتش مشخص می شود. لایحه ای برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس نهم و پس از آن مجلس دهم تقدیم شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ایرادات قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مهمترین اشکال مربوط به اعتبارات پایین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که مجموعاً ۲۰ میلیارد تومان اعتبارات برای این کار به ستاد اختصاص یافته و حق الکشف نیز ملغی شده است.

خورشیدی اظهارداشت: در لایحه جدید تلاش شد حق الکشف احیاء گردیده و اعتبارات ستاد نیز افزایش یابد.

وی در خصوص درآمدهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: درآمدهای گمرکی ما در دو سال گذشته روندی رو به رشد داشته و از ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ رسیده است که به عبارتی ۱۰۰ درصد رشد داشته که نشان دهنده کاهش قاچاق است.

خورشیدی در خصوص قاچاق سوخت نیز گفت: در سال ۹۲ میزان ۷ میلیارد دلار قاچاق سوخت داشتیم. در آن زمان ما در سواحل و مرزها با قاچاقچیان درگیر بودیم اما با استفاده از سامانه کارت سوخت و سهمیه بندی سوخت، نظام توزیع ساخت متحول شد و قاچاق سوخت به حدود ۹۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.

کاهش قاچاق سوخت از ۷ میلیارد دلار به ۹۰۰ میلیون دلار

وی ادامه داد: در سال ۹۲ روزانه ۲۴۷ میلیون لیتر سوخت توزیع می شد که بر این اساس دولت ۱۰۹ هزار میلیارد تومان یارانه می پرداخت. در سال ۹۴ در نتیجه اصلاح نظام سهمیه بندی سوخت روزانه ۱۹۶ میلیون لیتر سوخت توزیع شد که نشان دهنده کاهش ۵۰ میلیون لیتری توزیع سوخت در روز است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر اساس این گزارش روزانه بیش از ۹ میلیو و ۳۰۰ هزار لیتر صرفه جویی در حمل و نقل دیزلی اتفاق افتاده که قطعاً پیش از این، قاچاق می شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید تمرکز ستاد بر مبارزه با قاچاق سازمان یافته و کلان سوخت باشد، گفت: بر اساس گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، حجم پرونده های کلان و سازمان یافته قاچاق در ۸ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته به ۱۰ برابر افزایش یافته است.

خورشیدی ادامه داد: بر این اساس در ۸ ماهه سال گذشته ۱۷۹ فقره پرونده تشکیل شده بود که در ۸ ماهه سال جاری به ۱۴۴۲ پرونده افزایش یافت.

در آغاز این نشست عبادی معاون فرهنگی و پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق مسئله ای ملی است و باید با آن در سطح ملی برخورد کرد.

وی افزود: روند مبارزه با قاچاق روندی طولانی است و در بلند مدت جواب می دهد.