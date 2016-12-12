سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با موضوع «وحدت وضرورت مقابله باجریانهای تکفیری» در تهران برپا می‌شود که درآن اعضای مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب و متفکران بیش از۵۰ کشور جهان حضور دارند.

در این کنفرانس متفکران و اندیشمندانی از کشورهای مالزی، روسیه، اندونزی، عراق، لبنان، تایلند، الجزایر،انگلستان،آمریکا، استرالیا، تونس، چین، مصر ودیگر کشورها حضور دارند.

نقش جریان های تکفیری در تفرقه صفوف مسلمانان، ضرورت مقابله با جریان های تکفیری جهت تحقق وحدت امت، نقش استعمار در تجزیه جهان اسلام توسط جریان های تکفیری، خطر جریان های تکفیری برای زنده بودن مسئله فلسطین، خط جریان های تکفیری بر سر راه بسیج امت جهت آزادی فلسطین ، بهره برداری دشمن صهیونیستی از جریان های تکفیری، جریان های تکفیری مانعی سر راه تمدن سازی نوین اسلامی، مقابله تکفیر با جریان احیاگری اسلامی، لزوم بررسی افکار باطل و شرایط روانی تکفیری ها جهت مقابله با آنها و نقش رسانه ها در مقابله با جریانهای تکفیری از جمله محورهای سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است.