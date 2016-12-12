به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری موسسه امام خمینی(ره) و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، کرسی ترویجی «وهابیان؛ منکران یا باورمندان به تشبیه و تجسیم؟» برگزار می شود.

در این نشست علمی که با ارائه حجت الاسلام دکتر محمد حسین فاریاب همراه خواهد بود، حجت الاسلام دکتر سید مهدی علیزاده موسوی و دکتر حسن یوسفیان به عموان ناقد بحث حضور دارند. همچنین مدیر علمی این کرسی نیز حجت الاسلام روح الله نورادینی است.

علاقه مندان جهت شرکت رایگان در این نشست علمی می توانند در روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به سالن اندیشه موسسه امام خمینی(ره) مراجعه نمایند.