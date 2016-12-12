توصیف روزنامه های آلمان از سال ۲۰۱۶

خبرگزاری تسنیم: روزنامه "تاگس شاو" به اوضاع بد اروپا در سال ۲۰۱۶ نگاهی گذرا انداخته و نوشت: سال ۲۰۱۶ سالی سخت برای اتحادیه اروپا بود. از جمله چالش های این اتحادیه می توان به عواقب بحران پناهندگان و نتیجه همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اشاره کرد. این مسائل از قدرت اتحادیه اروپا هزینه کرده و نگرانی هایی را ایجاد کرد که اروپا را به طور فزاینده ای متزلزل کرده است.



این نشان می دهد که لیست تکالیف و مسئولیت ها برای سال ۲۰۱۷ نسبتا طولانی است.



اروپا در حال حاضر در تب کریسمس است. به طور میانگین هر شهروند حدود ۳۰۰ یورو برای این جشن بزرگ هزینه می کند. البته این بار کریسمس صدای خشن و ناهنجاری دارد. هرگز شرایط در اتحادیه اروپا تا این اندازه مانند امروز متشنج نبوده است.



"اولریکه گوئروت"، از کارشناسان یک دانشگاه اتریشی جمع بندی اوضاع اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی را وخیم توصیف کرده و اظهار داشت: ما این حس را داریم که اتفاقاتی می افتد که نمی توانیم به درستی بر آن احاطه پیدا کنیم. این یک احساس تردید و شک بزرگ است.



"نوربرت روتگن"، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان نیز این وضعیت را تایید کرده ویک نتیجه گیری منفی را درباره اوضاع اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ ارائه داده و گفت: سال آینده اتحادیه اروپا شصت ساله می شود و ما در بدترین شرایط هستیم، چرا که ما ناسیونالیسم و خودخواهی بیش از حد و بی سابقه ای را در اروپا تجربه می کنیم. ما به یک نقطه و شرایط جدی رسیده ایم.



در ادامه این مطلب آمده است : اتحادیه اروپا در مسئله جنگ و صلح در سال ۲۰۱۶ از جمله در مسئله سوریه دستاوردهای کمی داشته است. اتحادیه اروپا در این راستا کاملا بی اثر عمل کرده است. این در حالی است که نشست های بی شمار و دیدارهای زیادی از جمله در سطح وزرای امور خارجه این اتحادیه برگزار شده است. اما همچنان جنگ ها و آوارگی ها و کشتارها ادامه دارد.



"گونتر فرهویگن"، کمیسر سابق گسترش اتحادیه اروپا بر این عقیده است که در مسئله پناهندگان اتحادیه اروپا به هیچ موضع مشترکی نرسیده است.



به اعتقاد وی در چنین شرایطی هیچ شانسی برای تقسیم عادلانه پناهندگان در سراسر اروپا وجود ندارد و این ایده از ابتدا یک توهم بود. امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد.



همچنین در زمینه حمایت از مرزهای خارجی نیز شهروندان اعتماد خود را به وعده های سیاستمداران از دست می دهند.



در بخش دیگری از این مطلب آمده است که دیگر کم تر کسی به اتحادیه اروپا به عنوان یک جزیره مرفه می نگرد. در ایتالیا که سومین کشور بزرگ اتحادیه اروپا است تفریبا از هر سه جوان یک نفر بیکار است.



روتگن این پرسش را مطرح می کند که چگونه ما باید طعم اتحادیه اروپا را برای این نسل جوان مطبوع کنیم؟ همزمان نابرابری دستمزها در اتحادیه اروپا افزایش پیدا می کند.



در بخش دیگری از این مطلب آمده است: همچنین یورو در سال ۲۰۱۶ به صورت روزافزون درخشش خود را از دست داده است.



"کریستین لیندنر"، رئیس حزب لیبرال دموکرات آلمان درباره وضعیت بد یورو ابراز نگرانی شدیدی کرده و گفت: من بسیار نگران هستم که حالا پایان بازی برای یورو شروع می شود.



نارضایتی ها حتی در بین سیاستمداران بالا است.این ایده در حال گسترش است که آلمان باید مسئولیت بیشتری را بر عهده گیرد.



به اعتقاد روتگن آلمان به عنوان بزرگترین کشور عضو اتحادیه اروپا نمی تواند مانند سابق به راه خود ادامه دهد. وی بر این باور است که ما باید به عنوان آلمانی شرایطی را فراهم کنیم که اتحادیه اروپا قابلیت و کارآیی خود را بدست آورد.