نتایج کامل دیدارهای هفته پایانی دور رفت مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پایانی و یازدهم دور رفت سی امین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران یکشنبه شب با شش دیدار پیگیری شد که تیم های بانک سرمایه، خاتم اردکان، سایپا، شهرداری ارومیه، کاله مازندران و پارسه تهران در این هفته برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

تنها دیدار پنج سته این هفته در خانه والیبال تهران و بین دو تیم بانک سرمایه و پیکان تهران برگزار شد. همچنین دیدار خاتم اردکان و صالحین ورامین نیز در چهار ست و با برتری تیم خاتم پایان یافت. دیگر دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر نیز در سه ست به پایان رسید.

بر این اساس نتایج کامل دیدارهای هفته پایانی دور رفت به شرح زیر است:

پارسه تهران ۳ – شهرداری اراک صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲)

شهرداری تبریز صفر – سایپا تهران ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

شهرداری ارومیه ۳ – سازمان عمران شهرداری ساری صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۷ بر ۲۵)

کاله مازندران ۳ – هاوش گنبد صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱)

خاتم اردکان ۳ – صالحین ورامین یک (۲۵ بر ۲۲، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۲)

بانک سرمایه ۳ – پیکان تهران ۲ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۱۰)

در پایان دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال تیم های بانک سرمایه، پیکان و سایپا رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

جدول رده بندی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۱- بانک سرمایه ۱۰ برد و ۲۶ امتیاز

۲- پیکان تهران ۹ برد و ۲۵ امتیاز

۳- سایپا تهران ۷ برد و ۲۲ امتیاز

۴- پارسه تهران ۶ برد و ۲۰ امتیاز

۵- شهرداری ارومیه ۶ برد و ۱۸ امتیاز

۶- صالحین ورامین ۶ برد و ۱۷ امتیاز

۷- خاتم اردکان ۵ برد و ۱۶ امتیاز

۸- سازمان عمران شهرداری ساری ۵ برد و ۱۵ امتیاز

۹- کاله مازندران ۴ برد و ۱۳ امتیاز (یک بازی کمتر)

۱۰- شهرداری تبریز ۳ برد ۱۱ امتیاز (یک بازی کمتر)

۱۱- شهرداری اراک ۲ برد ۶ امتیاز

۱۲- هاوش گنبد ۲ برد ۶ امتیاز