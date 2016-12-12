مریخ هم دستخوش تغییرات آب و هوایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینسایدر، این تغییرات در ۳.۸ میلیارد سال قبل به ایجاد دره هایی عمیق در سیاره سرخ رنگ منجر شده است.

به اعتقاد دانشمندان چرخه های تغییر آب و هوایی به طولانی تر شدن بازه های گرم سیاره منجر شده، به طوریکه گاهی اوقات طول این دوره ها به ۱۰ میلیون سال می رسیده است. به این ترتیب آب کافی برای جریان یافتن در رودخانه های عمیق تجمیع می شده است.

تحقیقات پیشین حاکی از آن بود که احتمالا برخی از این دوره های گرم شدن مریخ از تاثیر یک شهاب به وجود آمده اند. اگر این روند درست باشد، دوره های گرم احتمالا مدت زمان کوتاه تری ادامه می یافتند. اما اکنون دانشمندان در این باره شک دارند که این دوره های گرما برای تولید میزان کافی آب برای خلق دره هایی چنین عمیق کافی باشد.

پروفسور جیم کستینگ یکی از استادان زمین شناسی در دانشگاه پنسیلوانیا و مولف این تحقیق می گوید: باید میلیون ها سال باران ببارد تا بتواند به اعماق سیاره نفوذ کند.در مقابل گازهای گلخانه های ناشی از آتش فشان ها در اتمسفر تجمع می کنند و به خنک شدن مواد مذاب منجر می شدند. در این حالت معمولا بارش مقادیر کلانی از این گازها را از بین می برد.

اما چون در سال های اولیه تشکیل مریخ، این سیاره آب و هوای سردی داشته، احتمالا بارش هم کمتر بوده است. بنابراین روند پاکسازی گازهای گلخانه ای با باران مدت زیادی ادامه نیافته است.

اکنون دانشمندان باید دریابند آیا گاز دی اکسید کربن و هیدروژن در مریخ تولید شده است یا خیر.