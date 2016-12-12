۲ مدعی دروغین وجود «گنج فاروق» دستگیر شدند

مصیب امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگیر شدگان توسعه دهنده موضوع «گنج فاروق»، گفت: کسانیکه این موضوع دروغین را نشر دادند دو نفر هستند که با شکایت سازمان میراث فرهنگی استان فارس شناسایی و دستگیر شدند.

وی تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی از همان دقایق اولیه پخش شدن این خبر، تکذیب کرد که چنین موضوعی درست نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس ادامه داد: این دو نفر که همچنان مدعی وجود گنج در فاروق بودند، به همراه اعضای شورای تامین و دادستان مرودشت جهت صحت و سقم ادعاهای خود به محل مورد ادعا مراجعه که بعد از بررسی‌های لازم مشخص شد، هیچ گنجی در این منطقه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند هفته گذشته فیلمی در فضای مجازی کشور منتشر شد که در منطقه فاروق شهرستان مرودشت گنجی یافت شده که البته سازمان میراث فرهنگی استان فارس از همان دقایق اولیه در گفت و گو با خبرنگار مهر، آن را تکذیب کرد.