ضد خاطرات یک باغ وحش خواندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر مروارید کتاب «ضد خاطرات یک باغ وحش» را به قلم ندا شیروی را که نخستین اثر داستانی از وی به شمار می‌رود را روانه بازار کتاب کرد.

شیروی که در دانشگاه تهران و اوپسالای سوئد به تحصیل در ادبیات و فلسفه پرداخته است در نخستین اثر داستانی خود سعی کرده به جستجو و تثبیت جهانبینی خود در قالب داستان روی بیاورد.

او در مقام یک نویسنده‌ در رمان «ضد خاطرات یک باغ وحش»، دغدغه‌ امروز خود را دارد. زمانه‌ دنیای مجازی، اخبار آنلاین و اتفاقات ریز و درشتی که در کسری از ثانیه، جهانی می‌شوند را در رمان خود به پیش چشم انسان‌های اسیر در آن می‌کشاند.

این رمان به انسان معاصر اشاره دارد و همزمانی وقایع و داستان‌های کوچک تودرتو در روند کلی یک داستان به درستی خواننده را همراه و درگیر با خود می‌کند.

راوی این داستان همان کسی است که خود مرکز تمام این وقایع است. تمام این‌ها سبب می‌شود که خواننده تنها با یک داستان یک‌خطی همراه نباشد بلکه فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی، وقایع موثر سیاسی و مباحث فیزیک و... همه و همه جهانی بسازند پیرامون «تنهایی، عشق و مرگ» که امروز در حال زندگی در آن هستیم.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: مزمه کردم: «راستش پای حرفاش که نشستم، حرفای یارو شخصیته؛ یعنی وقتی شروع کردم به نوشتن حرفاش، پشتم لرزید! دیدم ما آدم‌ها چقدر شبیه همیم، حتی اگه توی دنیاهای متفاوتی به سر ببریم؛ تو خیال و واقعیت» و بی‌هیچ تردید و دودلی و درحالی‌که سرم رو بالا می‌آوردم تا به دکمه‌های جای چشم تعبیه‌شده‌ی عروسک چروکیده‌ی روبه‌رویم نگاهی بندازم، اضافه کردم: «این که کدوم کجاییم که دیگه ترسناک‌ترش هم می‌کنه.»

این کتاب در ۱۶۶ صفحه و با قیمت ۱۲۵۰۰ تومان منتشر شده است.