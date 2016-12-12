  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

رئیس ورزش و جوانان بجنورد:

نماینده خراسان شمالی در جام جهانی آلیش در جایگاه سوم قرار گرفت

نماینده خراسان شمالی در جام جهانی آلیش در جایگاه سوم قرار گرفت

بجنورد- رئیس ورزش و جوانان شهرستان بجنورد از درخشش نماینده خراسان شمالی در رقابت‌های جام جهانی آلیش بانوان در بلاروس خبر داد.

امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نماینده خراسان شمالی در حالی به همراه دو نماینده دیگر تیم ملی ایران عازم رقابت‌های جام جهانی آلیش شد که با غلبه بر حریفان در جایگاه سوم قرار گرفت.

علوی زاده تصریح کرد: آسیه شجاعی آلیش کار وزن ۷۵ کیلوگرم در دیدار نخست خود نماینده کشور میزبان را ضربه‌فنی و در دیدار نهایی نیز مغلوب حریف صربستانی خود شد و مدال برنز را کسب کرد.

وی افزود: رقابت‌های جام جهانی آلیش زنان در سالن ورزشی مدوید شهر مینسک پایتخت بلاروس با حضور نمایندگانی از ۱۵ کشور قرقیزستان، ایران، بلاروس، صربستان، اوکراین، استونی، لهستان، لیتوانی، لتونی، چک، روسیه، هند و آفریقای جنوبی به مدت دو روز برگزار شد که روز یک‌شنبه ۲۱ آذرماه پایان یافت.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان بجنورد گفت: آسیه شجاعی در وزن ۷۵ کیلوگرم نماینده خراسان شمالی، در وزن ۶۰ کیلوگرم ریحانه شیخیان و در وزن ۷۰ کیلوگرم دینا دهنوی با حضور فراست مبتدی مربی ارشد تیم اعضای تیم ملی را تشکیل دادند.  

کد مطلب 3847932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها