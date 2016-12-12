نماینده خراسان شمالی در جام جهانی آلیش در جایگاه سوم قرار گرفت

امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نماینده خراسان شمالی در حالی به همراه دو نماینده دیگر تیم ملی ایران عازم رقابت‌های جام جهانی آلیش شد که با غلبه بر حریفان در جایگاه سوم قرار گرفت.

علوی زاده تصریح کرد: آسیه شجاعی آلیش کار وزن ۷۵ کیلوگرم در دیدار نخست خود نماینده کشور میزبان را ضربه‌فنی و در دیدار نهایی نیز مغلوب حریف صربستانی خود شد و مدال برنز را کسب کرد.

وی افزود: رقابت‌های جام جهانی آلیش زنان در سالن ورزشی مدوید شهر مینسک پایتخت بلاروس با حضور نمایندگانی از ۱۵ کشور قرقیزستان، ایران، بلاروس، صربستان، اوکراین، استونی، لهستان، لیتوانی، لتونی، چک، روسیه، هند و آفریقای جنوبی به مدت دو روز برگزار شد که روز یک‌شنبه ۲۱ آذرماه پایان یافت.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان بجنورد گفت: آسیه شجاعی در وزن ۷۵ کیلوگرم نماینده خراسان شمالی، در وزن ۶۰ کیلوگرم ریحانه شیخیان و در وزن ۷۰ کیلوگرم دینا دهنوی با حضور فراست مبتدی مربی ارشد تیم اعضای تیم ملی را تشکیل دادند.