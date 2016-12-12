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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

دادستان کل کشور مطرح کرد:

هدف دستگاه قضایی در پرونده «گلیم و گبه» صرفا مجازات متهم نیست

هدف دستگاه قضایی در پرونده «گلیم و گبه» صرفا مجازات متهم نیست

کرمانشاه- دادستان کل کشور با بیان اینکه در پرونده «گلیم و گبه» هدف دستگاه قضایی صرفا مجازات متهم نیست، گفت: دستگاه قضایی به دنبال آن است که مردم به حق خود برسند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمانشاه، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، در خصوص پرونده مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان گفت: اگر متهم همکاری لازم را داشته باشد، در روند رسیدگی پرونده تسریع به عمل خواهد آمد.

وی افزود: همکاران بنده در دستگاه قضائی استان اعم از رئیس کل و دادستان مسأله را با جدیت پیگیری می کنند و در جلسه ای که در این خصوص برگزار شد تاکید شده در روند رسیدگی تسریع به عمل آید تا مردم زودتر به حق خود برسند.

دادستان کل کشور ادامه داد: دستگاه قضائی از اطاله این پرونده بهره ای نخواهد برد و ما بر آنیم این پرونده هر چه سریعتر به نتیجه برسد و مسلما این منوط به میزان همکاری متهم می شود.

وی یادآور شد: وقتی پرونده ای در این حد گسترده است و در این حد شاکی دارد و افراد سود جو و بی وجدان اموال مردم را تصاحب می کنند و از بین می برند، یقینا رسیدگی به آن نیاز به زمان خاص خود دارد.

منتظری تاکید کرد: صرف مجازات مجرم در این پرونده مدنظر نیست و نباید به آن اکتفا شود، بلکه باید کاری کرد که مردم به حقشان برسند. انشاء الله مسئولین قضائی استان سعی شان را بیشتر خواهند کرد تا اموالی که ضایع شده است به مردم برگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: البته بخش زیادی از آن در دسترس نبوده و آن مقداری که در سیطره دستگاه قضائی است هنوز جوابگوی مطالبات مردم نیست.

این مقام قضائی گفت: از متهم می خواهیم وجدان خود را بیدار کند و همکاری لازم به عمل آورد و اگر اموالی را مخفی و یا به جایی منتقل کرده است به دستگاه قضائی اعلام کند تا مردم به حقشان برسند.

کد مطلب 3847933

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