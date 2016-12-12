عبدالرضا مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق، اظهار داشت: بهترین وزن مرغ کشتاری زیر ۱۸۰۰ گرم است که در فاز اول این طرح مرغ تا وزن ۲۲۰۰ گرم نیز به صورت تازه عرضه خواهد شد.

وی بیان داشت: تولید مرغ در این وزن باعث می‌شود طعم گوشت مرغ سایز به دلیل کاهش مقدار چربی بسیار مطلوب‌تر شود و با کاهش مقدار مصرف دارو در مرغ، مقاومت دارویی کمتری برای مصرف کنندگان ایجاد میکند و در نهایت گوشت مرغی با کیفیت بالاتر و ارزش غذایی بیشتری تولید خواهد شد.

رئیس اداره بهداشت عمومی و نظارت برفرآورده های خام دامی با بیان اینکه مرغ‌های بالای سایز ۱۸۰۰ گرم به مراکز قطعه بندی فرستاده خواهند شد، گفت: بهترین بازدهی از نظر اقتصادی و بالاتر میزان راندمان تولیدی گوشت نسبت به خوراک مرغ در این وزن است و همچنین باعث کاهش ضریب تبدیل و قیمت تمام شده و جلوگیری از ضرر اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در تولید مرغ سایز با مشکلاتی مواجه هستیم، ادامه داد: همزمان با اجرایی شدن طرح مرغ سایز، طرح ساماندهی قطعه بندی و بسته بندی مرغ برای هتل‌ها، رستوران ها و ... نیز عملیاتی می شود.

وی با توجه به گزارشاتی مبنی بر بروز بیماری آنفلوآنزا در برخی نقاط کشور همچنین در خصوص رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای جهت پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تذکراتی ارائه کرد و بر رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای و شست و شو و ضد عفونی خودروها و اخذ گواهی قرنطینه ای حمل مرغ زنده، پیش از کشتار تاکید کرد.