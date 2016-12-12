افتتاح ۱۲ بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی صبح امروز در سفر به زاهدان با حضور در رزمایش تخصص و فوق تخصصی پزشکی شهدای وحدت ۲ از طریق ویدئوکنفرانس، ۱۲ بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه را به صورت هم زمان افتتاح کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: برنامه فرخنده و مقدسی است که در این ایام از سوی سپاه و نیروی زمینی دنبال می شود، این برنامه در استان های مختلف از جمله خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان انجام گرفته و هم اکنون در سیستان و بلوچستان نیز عملیاتی شده است.

وی افزود: در واقع این اقدام در راستای خدمت رسانی به مردم است که با همت و تلاش نمایندگان و مسئولان اجرایی مرتبط انجام می شود.