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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

با حضور رئیس مجلس سیستان و بلوچستان؛

افتتاح ۱۲ بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در زاهدان

افتتاح ۱۲ بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در زاهدان

زاهدان- رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در سیستان و بلوچستان ۱۲ بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی را از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی صبح امروز در سفر به زاهدان با حضور در رزمایش تخصص و فوق تخصصی پزشکی شهدای وحدت ۲ از طریق ویدئوکنفرانس، ۱۲ بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه را به صورت هم زمان افتتاح کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: برنامه فرخنده و مقدسی است که در این ایام از سوی سپاه و نیروی زمینی دنبال می شود، این برنامه در استان های مختلف از جمله خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان انجام گرفته و هم اکنون در سیستان و بلوچستان نیز عملیاتی شده است.

وی افزود: در واقع این اقدام در راستای خدمت رسانی به مردم است که با همت و تلاش نمایندگان و مسئولان اجرایی مرتبط انجام می شود.

کد مطلب 3847939

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