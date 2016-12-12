  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

وحدت را در عمل عینیت بخشیم

وحدت را در عمل عینیت بخشیم

بندرعباس - نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: بهتر است به جای تنها حرف زدن از وحدت، آن را در عمل عینیت بخشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی صبح دوشنبه در ششمین همایش وحدت و بیداری اسلامی که سالن اجتماعات حسینیه ثارالله برگزار شد، بیان داشت: به جای حرف زدن از وحدت بیاییم و در عمل وحدت را عینیت ببخشیم.

وی با تاکید بر اینکه تهمت میان امت اسلامی عامل تفرقه و آشوب است، عنوان کرد: تا گناه تهمت از جامعه بر کنده نشود اختلافات ممکن است لاغر شود ولی نمیمیرد.

آیت الله نعیم آبادی اظهارداشت: با وجود فضای اتهامات در جامعه اسلامی ایجاد وحدت ممکن نیست. امروز شاهد اتهام زنی به چهره های تاریخی، فرق و جامعه آسیب های جبران ناپذیری را در پی دارد.

وی با تاکید بر اینکه مومن باید بر پایه یقین و باور حرکت کند. ابرازداشت: علمای شیعه و سنی از خواندن کتابهای همدیگر نترسند. شناخت همدیگر می تواند در کاهش تفرقه و تهمت کمک کند.

آیت الله نعیم آبادی اظهارداشت: بسیاری از درگیری های سیاسی از توهمات آغاز می شود و با توهمات هم به پایان می رسد. هیچ خطری در طول تاریخ از تهمت بیشتر به ما آسیب نمی زند.

وی با اشاره به اینکه شهروند درجه یک و درجه دو نداریم‌ افزود: در حال حاضر چهار هزار طلبه اهل سنت در استان داریم در حالی که هزار طلبه شیعه در استان فعال هستند.

کد مطلب 3847943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها