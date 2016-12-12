وحدت را در عمل عینیت بخشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی صبح دوشنبه در ششمین همایش وحدت و بیداری اسلامی که سالن اجتماعات حسینیه ثارالله برگزار شد، بیان داشت: به جای حرف زدن از وحدت بیاییم و در عمل وحدت را عینیت ببخشیم.

وی با تاکید بر اینکه تهمت میان امت اسلامی عامل تفرقه و آشوب است، عنوان کرد: تا گناه تهمت از جامعه بر کنده نشود اختلافات ممکن است لاغر شود ولی نمیمیرد.

آیت الله نعیم آبادی اظهارداشت: با وجود فضای اتهامات در جامعه اسلامی ایجاد وحدت ممکن نیست. امروز شاهد اتهام زنی به چهره های تاریخی، فرق و جامعه آسیب های جبران ناپذیری را در پی دارد.

وی با تاکید بر اینکه مومن باید بر پایه یقین و باور حرکت کند. ابرازداشت: علمای شیعه و سنی از خواندن کتابهای همدیگر نترسند. شناخت همدیگر می تواند در کاهش تفرقه و تهمت کمک کند.

آیت الله نعیم آبادی اظهارداشت: بسیاری از درگیری های سیاسی از توهمات آغاز می شود و با توهمات هم به پایان می رسد. هیچ خطری در طول تاریخ از تهمت بیشتر به ما آسیب نمی زند.

وی با اشاره به اینکه شهروند درجه یک و درجه دو نداریم‌ افزود: در حال حاضر چهار هزار طلبه اهل سنت در استان داریم در حالی که هزار طلبه شیعه در استان فعال هستند.