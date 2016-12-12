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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

اجرای پروژه‌ قطار پر سرعت اصفهان – تهران نیاز به مطالبه گری دارد

اجرای پروژه‌ قطار پر سرعت اصفهان – تهران نیاز به مطالبه گری دارد

اصفهان-نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای اجرای پروژه‌های بزرگ مانند قطار پرسرعت اصفهان –تهران باید مطالبه‌گری در اصفهان شکل گیرد زیرا بی توجهی به اجرای این پروژه‌ها خسران به مردم است.

مصطفی رناسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قیمت گازوئیل توسط دولت مشخص می‌شود و به لحاظ قیمت پائین سوخت حمل و نقل جاده‌ای نسبت به وسایل دیگر حمل و نقل‌، بیشتر از این نوع حمل و نقل استفاده می‌کنند.

وی خواستار تشکیل کمیته ویژه پیگیری قطار پرسرعت  اصفهان - تهران شد و گفت: پیگیری میدانی و فاز به فاز این پروژه می تواند راه اندازی آن را سرعت بخشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: قطار پر سرعت اصفهان – تهران علاوه بر ایجاد سفر ایمن برای شهروندان می‌تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را نیز فراهم سازد.

وی تصریح کرد: برای اجرای پروژه‌های بزرگ مانند قطار پر سرعت اصفهان – تهران باید مطالبه‌گری در اصفهان شکل گیرد زیرا بی توجهی به اجرای این پروژه‌ها که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد باعث زیان و خسران به مردم است.

رناسی علت استقبال نکردن فعالان اقتصادی از حمل و نقل ریلی را طولانی بودن ارسال بار به مقصد و هزینه های بالای آن نسبت به حمل جاده ایی برشمرد و گفت: چنانچه برنامه منظم و مدون برای ارسال سریع السیر بار به مقصدها تدوین شود، فعالان اقتصادی از این نوع وسایل استقبال خواهند کرد.

کد مطلب 3847944

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