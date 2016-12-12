لزوم توجه اساسی نهادهای فرهنگی دزفول به مقابله با ناهنجاری ها

سرهنگ علی الهامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هشت ماه گذشته از سال ۹۵، دو هزار و ۵۶۳ فقره سرقت در دزفول ثبت شده ضمن اینکه باتوجه به وجود آمار خاموش و ساکت، ۱۵ درصد دیگر نیز به این عدد اضافه می شود.

وی افزود: عمده این سرقت ها از نوع خرد هستند بنابراین نمی توان آمار مذکور را به دلیل تعداد زیاد آن یک بحران دانست.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول عنوان کرد: این آمار دستگیری سارقان ازسویی نشان دهنده تلاش و جدیت نیروی انتظامی دزفول در شناسایی و برخورد با مخلان نظم و امنیت است.

سرهنگ الهامی توضیح داد: سرقت یکی از نتایج مخرب مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه است بگونه ای که مطابق با بررسی ها بسیاری از سارقان در دزفول نیز از افراد معتاد هستند که برای تامین هزینه های خود اقدام به چنین اعمال نامتعارفی می کنند.

وی ادامه داد: طلاق، مشکلات خانوادگی و دوستی با افراد ناباب نیز از دیگر عوامل روی آوردن برخی افراد به سرقت است.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول تاکید کرد: بنابراین این معضل که رابطه تنگاتنگی با معضلات فرهنگی دارد نیازمند توجه اساسی سازمان ها و نهادهای فرهنگی شهرستان است.

سرهنگ الهامی در پایان، خواستار تعامل و همکاری تمامی مسئولان و دستگاه های اجرایی شهرستان برای فرهنگ سازی درراستای برخورد با پدیده سرقت شد و یادآور شد: نیروی انتظامی دزفول با تلاش شبانه روزی سربازان خود، تمام موارد ناامنی و ناهنجاری رادر سطح شهرستان رصد می کند واجازه فرصت طلبی به مخلان نظم و امنیت را نمی دهد تا به هدف اصلی خود و مطالبه شهروندان یعنی امنیت پایدار دست پیدا کند.