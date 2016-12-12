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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

انتشار فراخوان عضویت در بانک جامع اطلاعات پژوهشگران سینمای ایران

انتشار فراخوان عضویت در بانک جامع اطلاعات پژوهشگران سینمای ایران

مدرسه ملی سینمای ایران با هدف گسترش فرهنگ سینماپژوهی در مجامع علمی و صنفی سینما فراخوانی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه ملی سینمای ایران با هدف گسترش فرهنگ سینماپژوهی در مجامع علمی و صنفی سینما و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی کشور «بانک جامع اطلاعات پژوهشگران سینمای ایران» را تهیه و تدوین کرده است.

به مناسبت هفته‌ پژوهش و جهت شناسایی پژوهشگران بیشتر، از تمامی پژوهشگران علاقمند دعوت شده است تا با تکمیل فرم و ارسال آن عضو «بانک جامع اطلاعات پژوهشگران سینمای ایران» شوند.

اعضای این بانک به امکان استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات پژوهشی مدرسه ملی سینما دست یافته و می‏ توانند با اطلاع از فعالیت‌های پژوهشی کشور، اقدام به پذیرش تحقیقات و پژوهش‌های سینمایی از مراکز علمی- پژوهشی کشور داشته باشند.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم عضویت به سایت مدرسه www.mmciran.com مراجعه کنند.

مهلت تکمیل فرم و ارسال آن دوشنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ است.

کد مطلب 3847948

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