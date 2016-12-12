انتشار فراخوان عضویت در بانک جامع اطلاعات پژوهشگران سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه ملی سینمای ایران با هدف گسترش فرهنگ سینماپژوهی در مجامع علمی و صنفی سینما و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی کشور «بانک جامع اطلاعات پژوهشگران سینمای ایران» را تهیه و تدوین کرده است.
به مناسبت هفته پژوهش و جهت شناسایی پژوهشگران بیشتر، از تمامی پژوهشگران علاقمند دعوت شده است تا با تکمیل فرم و ارسال آن عضو «بانک جامع اطلاعات پژوهشگران سینمای ایران» شوند.
اعضای این بانک به امکان استفاده از ظرفیتها و امکانات پژوهشی مدرسه ملی سینما دست یافته و می توانند با اطلاع از فعالیتهای پژوهشی کشور، اقدام به پذیرش تحقیقات و پژوهشهای سینمایی از مراکز علمی- پژوهشی کشور داشته باشند.
علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم عضویت به سایت مدرسه www.mmciran.com مراجعه کنند.
مهلت تکمیل فرم و ارسال آن دوشنبه ۲۰ دیماه ۱۳۹۵ است.
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