انتشار فراخوان عضویت در بانک جامع اطلاعات پژوهشگران سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه ملی سینمای ایران با هدف گسترش فرهنگ سینماپژوهی در مجامع علمی و صنفی سینما و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی کشور «بانک جامع اطلاعات پژوهشگران سینمای ایران» را تهیه و تدوین کرده است.

به مناسبت هفته‌ پژوهش و جهت شناسایی پژوهشگران بیشتر، از تمامی پژوهشگران علاقمند دعوت شده است تا با تکمیل فرم و ارسال آن عضو «بانک جامع اطلاعات پژوهشگران سینمای ایران» شوند.

اعضای این بانک به امکان استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات پژوهشی مدرسه ملی سینما دست یافته و می‏ توانند با اطلاع از فعالیت‌های پژوهشی کشور، اقدام به پذیرش تحقیقات و پژوهش‌های سینمایی از مراکز علمی- پژوهشی کشور داشته باشند.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم عضویت به سایت مدرسه www.mmciran.com مراجعه کنند.

مهلت تکمیل فرم و ارسال آن دوشنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ است.