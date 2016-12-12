مهم ترین راه بزرگداشت میلاد پیامبر(ص) حفظ وحدت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مرتضی کشمیری نماینده آیت الله سیستانی در اروپا و رئیس مرکز اسلامی امام علی(ع) در لندن در سخنانی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص) و ولادت امام جعفر صادق علیه السلام این روز را به جهان اسلام تبریک گفت و از علما و مبلغان اسلامی و سیاسیون خواست در برابر پدیده افراطی گری بایستند.

وی افزود: افراطی گری چهره اسلام را در جهان تخریب کرده است و از این رو همه مسلمانان باید برای تحقق وحدت و محبت و ترک کینه و نفرت و احترام به خون و جان و ناموس و آبرو و مال مسلمانان تلاش کنند.



کشمیری ادامه داد: بزرگداشت روز میلاد پیامبر(ص) به خاطر بزرگداشت و تکریم پیامبر(ص) و عترت ایشان و پیروی از این بزرگواران و ابراز محبت به آنها می باشد و در ادامه به این حدیث شریف از امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره کرد که می فرماید:خداوند تبارک و تعالی به زمین نظر کرد و ما را برگزید و شیعیان ما را نیز برای ما برگزید تا ما را یاری کنند؛ آنها با شادی ما شاد می شوند و با اندوه ما اندوهگین می شوند و اموال خود را در راه ما خرج می کنند؛ آنها از ما هستند و به سوی ما می آیند.



حجت الاسلام کشمیری ادامه داد: یکی از مهم ترین مظاهر بزرگداشت این مناسبت، حفظ وحدت میان مسلمانان و ترک تفرقه است به ویژه در این روزگار که تروریسم و افراط فکری و خشونت و عدم قبول و تحمل دیگران در جهان رایج شده و اقداماتی توسط مدعیان اسلام صورت می گیرد که موجب بدنامی اسلام و مسلمانان شده و خون انسان های بی گناه زیادی بر زمین ریخته شده و نا امنی در کشورهای منطقه رواج یافته است و ما نگران گشترش این پدیده شوم به ملت ها و کشورهای دیگر جهان هستیم.



نماینده آیت الله سیستانی خاطر نشان کرد: علما و مبلغان و سیاستمداران و رهبران جهان وطیفه دارند با این افکار افراطی مبارزه کنند و اندیشه های معتدل مبتنی بر اسلام ناب و ادیان آسمانی مانند اصل مهربانی و گذشت و همزیستی مسالمت آمیز را در میان جوامع پیرامون خود ترویج کنند.