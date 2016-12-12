به گزارش خبرنگار مهر، اسکی بازان ایرانی هر ساله به رقابتهای بین المللی اسکی ترکیه اعزام می شوند تا هم امتیاز جهانی خود را بالا ببرند و هم خود را در شرایط نسبتا مطلوب برف کشور همسایه محک بزنند.

پیست های اسکی داخلی اگرچه با تاخیر اما در آستانه بازگشایی هستند. توچال چند روز پیش افتتاح شد و دربندسر و دیزین و شمشک هم به زودی بازگشایی می شوند تا اردوهای تیم ملی آغاز شوند اما پیش از آن اسکی‌بازان دو رشته آلپاین و اسنوبرد با ترکیبی نزدیک به ٥٠ نفر در دو گروه پایان هفته و اوایل هفته آتی به مسابقات بین المللی ترکیه اعزام می شوند.

اسکی بازان رشته صحرانوردی نیز در آینده ای نزدیک به مسابقات ترکیه یا ارمنستان اعزام خواهند شد. اسکی بازان ایرانی رقابتهای قهرمانی جهان و بازی های آسیایی زمستانی را در پیش دارند.