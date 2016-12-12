  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

اعزام اسکی‌بازان آلپاین و اسنوبرد به مسابقات بین المللی ترکیه

اعزام اسکی‌بازان آلپاین و اسنوبرد به مسابقات بین المللی ترکیه

تیم‌های ملی اسکی آلپاین و اسنوبرد به رقابت‌های اسکی بین المللی ترکیه اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکی بازان ایرانی هر ساله به رقابتهای بین المللی اسکی ترکیه اعزام می شوند تا هم امتیاز جهانی خود را بالا ببرند و هم خود را در شرایط نسبتا مطلوب برف کشور همسایه محک بزنند.

پیست های اسکی داخلی اگرچه با تاخیر اما در آستانه بازگشایی هستند. توچال چند روز پیش افتتاح شد و دربندسر و دیزین و شمشک هم به زودی بازگشایی می شوند تا اردوهای تیم ملی  آغاز شوند اما پیش از آن اسکی‌بازان دو رشته آلپاین و اسنوبرد با ترکیبی نزدیک به ٥٠ نفر در دو گروه پایان هفته و اوایل هفته آتی به مسابقات بین المللی ترکیه اعزام می شوند.

اسکی بازان رشته صحرانوردی نیز در آینده ای نزدیک به مسابقات ترکیه یا ارمنستان اعزام خواهند شد. اسکی بازان ایرانی رقابتهای قهرمانی جهان و بازی های آسیایی زمستانی را در پیش دارند.

کد مطلب 3847951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها