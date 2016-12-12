صمد نوتاش در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به مناسبت گرامیداشت ۲۱ امین سالگرد مرحوم مقصود بایرامی مراسمی با حضور چهره‌های فعال ورزش فوتبال و فوتسال استان و همچنین مسئولان استانی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مراسم تجلیل از برترین‌های فوتبال و فوتسال، فعالان مدارس فوتبال، فعالان فضای مجازی فوتبال استان و خبرنگاران فعال ورزشی استان پیش‌بینی شده است.

رئیس هیئت فوتبال استان تأکید کرد: به دلیل اینکه مقصود بایرامی بازیکن شرکت نفت اردبیل بود این برنامه با مشارکت شرکت نفت روز سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه ساعت ۱۵ بعدازظهر در محل سالن اجتماعات شرکت گاز اردبیل در میدان بسیج برگزار می‌شود.

نوتاش افزود: بایرامی یکی از ورزشکاران اخلاق مدار جامعه ورزشی استان محسوب می‌شود و وی که در دهه ۶۰ فعالیت ورزشی داشت، عضو تیم پاس اردبیل و تیم منتخب آذربایجان شرقی بود.

وی با اشاره به یک دوره فعالیت بایرامی به عنوان کاپیتان تیم و دعوت به تیم ملی فوتبال اضافه کرد: معرفی چهره‌های شاخص ورزشی می‌بایست با هدف الگوسازی برای ورزشکاران جوان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیئت فوتبال استان تأکید کرد: به دلیل اینکه سالگرد مقصود بایرامی روز ۲۴ آذرماه است در روز ۲۳ام همایش بزرگداشت برگزار می‌شود و در ادامه در روز ۲۴ ام در محل آرامگاه وی در آرامستان ججین رأس ساعت ۱۱ مراسم یادبودی برگزار خواهد شد.