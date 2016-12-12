رسیدگی مدیران استانی به وضعیت سیستم گرمایشی مدارس گیلان

فاطمه شیرزاد با اشاره به بازدیدهای مکرر برخی اعضای شورای شهر رشت از مدارس سطح شهر، به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در برخی مدارس شهر رشت سیستم گرمایشی یا وجود نداشته و یا در صورت وجود، نیاز به بهسازی و نوسازی اساسی دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت های مشابه در دیگر شهرهای استان نیز گزارش شده است، تصریح کرد: در شرایطی که به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان تا قبل از پایان سال 95 گیلان به استان سبز تبدیل می شود، پسندیده نیست که دانش آموزان این استان با پتو در کلاس حاضر شده و به تحصیل علم بپردازند.

سخنگوی شورای شهر رشت با اشاره به سرمای هوا و نیاز دانش آموزان به شرایط مساعد برای تحصیل، لزوم بازرسی از مدارس برای بررسی وجود سیستم گرمایشی مناسب توسط تیم های نظارتی را خواستار شد.

شیرزاد در ادامه به اقدامات خیران مدرسه ساز در احداث و تجهیز مدارس در گیلان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در امر احداث مدارس خیر ساز در گیلان اقدامات خوبی انجام شده است به همین دلیل انتظار می رود تا خیران مدرسه ساز در امر تجهیز مدارس به سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب نیز وارد عمل شده و در این باره اقدام فوری و ویژه کنند.

وی همچنین به تأکیدات وزیر آموزش و پرورش درباره منع استفاده از بخاری های نفتی در مدارس سراسر کشور اشاره و تصریح کرد: نظر به تأکیدات وزیر آموزش و پرورش درباره منع استفاده از بخاری های نفتی در مدارس سراسر کشور و با توجه به اینکه هنوز برخی مدارس در استان از این روش برای گرمایش کلاس ها بهره می گیرند، نیاز است تا مدیران استانی با تأکیدات استاندار گیلان نسبت به ساماندهی این مهم چاره اندیشی کنند.