۴ خطه کردن قطعه سوم مسیر ایلام- مهران کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید اظهار داشت: عملیات اجرایی قطعه سوم چهار خطه کردن ایلام – مهران ازسه راهی ماربره تا صالح اباد به طول ۱۹کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۰میلیارد تومان آغاز می شود.

وی گفت: قطعه دوم نیز از صالح اباد تا سد ال اسحاق مهران به طول ۴۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۷۸میلیارد تومان به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شده که امیدواریم برای سال آینده به انجام برسند و شاهد گره ترافیکی در مسیر نباشیم.

استاندار ایلام با بیان اینکه قطعه اول مسیر ایلام- مهران از خروجی شهر مهران تا سد ال اسحاق نیز با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در حال اجراست، ابراز داشت: برنامه ای هم برای ۱۱ کیلومتر سه راهی ماربره تا ایلام در دست اقدام است که هم تونل و هم عملیات زیرسازی زیادی دارد و ظرف یک ماه آینده به مناقصه گذاشته می شود.

عملیات اجرایی قطعه سوم سه راهی ماربره تا صالح آباد با ۴۷پل طاقی و ۴۴ هزار تن آسفالت در طول ۱۸ ماه به انجام می رسد.