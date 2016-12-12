کوچه های روستای «بزم» فارس به عنوان کتاب نامیده شد

قاسم زراعتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکمیل پرونده روستای بزم برای جشنواره روستاهای دوستدار کتاب ایران گفت: روستای بزم با توجه به محوریت فرهنگی، مذهبی و اعتقادی در شهرستان بوانات و شمال فارس و همچنین میزبانی از جمع کثیری از زائران حضرت شاه میرحمزه(ع) در مناسبت هایی همچون عاشوارا، همایش چاووشخوانی و پیاده روی عظیم شهادت امام رضا (ع) نقش مهمی در جریان های فرهنگی بر عهده دارد.

وی افزود: در این رویدادهای مهم مردمی، هنر و برنامه های فرهنگی نقش محوری دارد و کتاب نیز مورد توجه ویژه قرار داشته است و از این پس با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

این فعال فرهنگی در ادامه با استقبال و حمایت از راه اندازی پویش مردمی مروج کتابخوانی «روستاییان فرزانه» گفت: در جلسه فوق العاده ای با حضور موسسین این پویش، دهیار روستای بزم و رئیس هیئت امنای امام زاده میرحمزه(ع) برگزار شد و برنامه هایی در حوزه ترویج کتابخوانی مصوب شد.

زراعتی گفت: بولوار اصلی روستای بزم، به نام نماد روستا یعنی امام زاده میرحمزه(ع) که بقعه ایشان در فهرست ملی میراث فرهنگی به ثبت رسیده، نامکذاری شده است و مصوب شد دو خیابان روستا «کتاب» و «کتابخوانی» نام بگیرد.

وی، نصب المان کتاب در ورودی روستای بزم را از دیگر مصوبات این جلسه اعلام و عنوان کرد: محمدعلی زارعی دهیار روستای بزم از نصب این المان حمایت خود را اعلام کرده و اکنون در مرحله طراحی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه ای سیار با عنوان «مزرعه دانش» در مسیر عبور و مرور کشاورزان که وقت آزاد زیادی را در هنگام آبیاری و مراقبت از دام سپری می کنند نصب می شود.