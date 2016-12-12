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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

معاون هلال احمر استان کرمان:

طرح زمستانی هلال احمر در کرمان اجرا می شود

طرح زمستانی هلال احمر در کرمان اجرا می شود

کرمان - معاون امداد و نجات هلال احمر استان کرمان از اجرای طرح زمستانی هلال احمر در این استان خبر داد.

محمد حیدری پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح زمستانی هلال احمر در استان کرمان اظهار کرد: در قالب این طرح ۳۴ پایگاه شامل ۱۹ پایگاه ثابت امداد جاده ای، دو پایگاه کوهستان و ۱۳ پایگاه سیار و موقت به مردم خدمت رسانی می کنند.

وی گفت از بکارگیری روزانه بیش از ۴۰ دستگاه خودرو برای اجرای طرح گفته شده خبر داد و افزود: روزانه ۱۵۰ نفر در این طرح مشارکت دارند.

حیدری پور عنوان کرد: یک تیم آماده امداد هوایی در مرکز پایگاه جنوب شرق مستقر است که براساس ضوابط در صورت بروز حادثه عملیات امدادی انجام می دهد.

وی همچنین از آمادگی دو تیم عملیات جستجو و نجات در پایگاه جنوب شرق خبر داد و تصریح کرد: میانگین توزیع پایگاه ها در سطح استان ۴۵ کیلومتر است.

حیدری پور از تلاش برای حضور ماموران هلال احمر در محل حادثه در کمترین زمان ممکن خبر داد و افزود: در زمستان با توجه به شرایط آب و هوایی امکان تاخیر در امدادرسانی وجود دارد به همین دلیل پایگاه های موقت و سیار در نقاط حادثه خیز و سردسیر مستقر می شوند.

حیدری پور به مردم توصیه کرد که قبل از اقدام به سفر از وضعیت جاده ها اطلاع حاصل کنند و افزود: افراد در سفرهای زمستانه حتما لباس گرما، پتو و مواد غذایی کافی به همراه داشته باشند.

کد مطلب 3847961

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