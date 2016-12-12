نیازهای سیستان و بلوچستان در برنامه ششم و بودجه بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی صبح امروز پس از ورود به فرودگاه زاهدان در جمع خبرنگاران گفت: امروز از نزدیک از بخش‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان بازدید خواهیم کرد و مسائل آنها را جویا می‌شویم؛ در واقع امروز فرصتی است تا با مشکلاتی که در مسائل اجرایی استان‌ وجود دارد و نیازهای آنها مطلع شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه‌هایی در بخش‌های مختلف وجود دارد که باید شناسایی شود زیرا در حال حاضر لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ در دستور کار مجلس است بنابراین فرصتی است تا نیازهای مهم این استان را با کمک نمایندگان محترم آن و استاندار و مدیران اجرایی مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارهای بسیاری برای انجام وجود دارد، افزود: لازم است در برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ توجه بیشتری به آنها شود، ضمنا برادران عزیز سپاه پاسداران نیز پروژه‌های متنوعی در استان دارند که در این سفر افتتاح خواهد شد.