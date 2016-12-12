احمد ریواده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان رازوجرگلان دارای ظرفیت و پتانسیلهای بسیاری درزمینهٔ تولید فرش است، اظهار کرد: در ۳۲ روستای این منطقه، زندگی و اقتصاد بیش از ۱۰ هزار خانوار با تولید فرش و صنایعدستی گرهخورده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از پنج هزار نفر در این شهرستان در حوزه تولید فرش، قالی، قالیچه و غیره فعالیت میکنند.
فرماندار رازوجرگلان بابیان اینکه از این تعداد بافنده دو هزار و ۷۵۰ نفر دارای کارت بافندگی هستند، تصریح کرد: این بافندگان در سال حدود ۶۱ هزار مترمربع فرش در ۱۵ کارگاه فعال، تولید میکنند.
وی بابیان اینکه یکی از مشکلات بافندگان در حوزه فرش که نیاز به حمایت دارد بحث بیمه این افراد است که در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد این افراد دارای بیمه هستند، اظهار کرد: از تعداد دو هزار و ۷۵۰ نفر دارای کارت بافندگی در شهرستان فقط ۲۰۰ نفر بیمه هستند.
ریواده تصریح کرد: بیشتر زنان روستاهای شهرستان رازوجرگلان با تولید فرش و دیگر صنایعدستی آشنا هستند و تعداد بسیاری از این افراد در خانههای خود دار قالی دارند.
فرماندار رازوجرگلان بیان کرد: هماکنون ۳۰۰ بافنده در ۳۱۵ کارگاه در این شهرستان بهصورت مستمر در منازل با دار قالی خانگی درزمینهٔ تولید فرش فعال هستند.
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