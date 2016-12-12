مسابقه پایان نامه و مقالات علمی یاسین در کرمان برگزار می شود

محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با همکاری حوزه های علمیه و مراکز آموزش عالی و موسسات فرهنگی قرآن و عترت اقدام به برگزاری مسابقه در دو بخش پایان نامه و مقالات علمی طلاب دانشجویی در سطح استان کرده است.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقه در هفته قرآن و عترت، حرکت در راستای تحقق عزم ملی برای توسعه، ترویج و تبلیغ و تعمیق فرهنگ ناب قرآنی است.

علیزاده با بیان اینکه شرکت کنندگان باید با موضوعات تعیین شده، پایان نامه و مقالات خود را ارائه بدهند، گفت: مضامین و معارف دینی و قرآنی، اقتصاد مقاومتی، ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، سبک زندگی اسلامی و مفاهیم و موضوعات و داستان های قرآن و عترت از موضوعات این مسابقه است.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان با موضوعات عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت مداری و مهدویت، وحدت مذاهب اسلامی، زندگی و سیره رسوا اکرم و ائمه اطهار، احکام و قوانین اسلامی و سایر موضوعات انتخابی مرتبط با قرآن و عترت در این مسابقه شرکت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: کلیه مقالات و پایان نامه ها باید از سال ۹۲ تا ۹۵ انتشار یافته باشد و هر متقاضی می تواند دو اثر خود در قالب پایان نامه و مقاله به جشنواره ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان تا ۲۰ دی ماه ۹۵ فرصت دارند تا پایان نامه و مقالات خود را ارسال کنند، اظهار کرد: متقاضیان شرکت در مسابقه باید پایان نامه و مقالات خود را به آدرس کرمان، خیابان شهید کامیاب (ابوحامد) خیابان شهید رضوانی نژاد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان طبقه دوم دفتر قرآن و عترت با کدپستی ۳۴۵۹۹-۷۶۱۴۶ ارسال کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان می توانند از طریق تلفن دبیرخانه ۳۱۲۲۵۲۷۲ – تلفکس ۳۱۲۲۵۲۷۰ و پایگاه الکترونیکی www.kerman.farhang.gov.ir با دفتر قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در ارتباط باشند.