تیم پرس سینه قزوین در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های پرس سینه قهرمانی کشور در رده نوجوانان امیر حسین عابدی و بنیامین کاکاوند قهرمان شدند و محمد نوری الموتی نایب قهرمان شد، علیرضا کاکاوند و جواد مافی در جوانان و بزرگسالان نایب قهرمان شدند.

در رده پیشکسوتان هم یوسف نوروزی و حبیب‌الله شیخی قهرمان شدند و علی کشاورز سیاهپوش و اسلام کاکاوند به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند.

تیم استان را در این رقابتها حامد الماسی هدایت می کرد، این رقابت ها به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار شد.

پرواز اکتشافی خلبانان پاراگلایدر قزوینی

سیامک سقری ساز و علیرضا باقری خلبانان پاراگلایدر قزوینی، موفق شدند طی پروازی اکتشافی، آسمان الموت شرقی را از محل راهدارخانه قسطین لار به سمت رجایی دشت پرواز کنند.

این پرواز به طول تقریبی ١٠ کیلومتر و مدت زمان ٤٠ دقیقه به انجام رسید.

کماندار استان در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی حذف شد

در دومین روز از مسابقات جهانی داخل سالن تیراندازی با کمان که به میزبانی تایلند در حال برگزاری است اسماعیل عبادی کماندار ملی پوش آبیکی در مرحله یک چهارم نهایی نتیجه را به حریفی از اسپانیا واگذار کرد و کنار رفت.

عبادی برای رسیدن به این مرحله برابر کمانداران هند و فنلاند به برتری رسیده بود.

حنانه عظیمی نیا دیگر کماندار ملی پوش استان در این رقابت ها است.

دومین مرحله رقابتهای جام جهانی تیر و کمان داخل سالن در تایلند در حال پیگیری است.