فرهنگ وقف در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز صبح دوشنبه در جمع مدیران اوقاف استان سمنان به میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه وقف از برترین و ماندگارترین اقدامات نیکوکاری است که به ساماندهی امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک می کند، ابراز داشت: معتقدیم از طریق گسترش موقوفات و هدایت آنها می‌توان اغلب نیازها و ضروریات جامعه را تأمین کرد لذا این قبیل اقدامات که خیر خواهی را در جامعه ترویج می کند باید بیش از پیش مورد توجه و تبلیغ واقع شود.

وی با بیان اینکه از اقدامات ماندگار اداره اوقاف و امور خیریه ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه محسوب می شود، افزود: وقف راه ‌گشایی برای رفع محرومیت‌های مادی و معنوی جامعه و یادگار جاودانه‌ای از کرامت انسان به شمار می رود و باید توجه به امور قرآنی در جامعه و ارتقاء فرهنگ قرآن آموزشی افزون تر شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه از طرح های خیرخواهانه سازمان اوقاف برای اقشار مردم حمایت می کند، ابراز داشت: اگر فرهنگ وقف در مسیر صحیح به کار گرفته شود و وقف کننده ها به مسیر درستی هدایت شوند بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد که در این راستا استفاده از مشاورانی که به شرایط جامعه مسلط هستند می تواند به سامان دهی طرح های تجاری کمک کند که عواقب آن منجر به افزایش درآمدزایی در برنامه های خیر خواهد شد.

خباز در ادامه تصریح کرد: تهیه طرح های هدف دار و برنامه ریزی در راستای تعمیر بقای متبرکه از اقدامات خوب اوقاف محسوب می شود چرا که معتقدیم بهسازی اماکن اوقاف می تواند به شکوفایی و رونق اقتصادی در جامعه کمک شایانی کند.

وی افزود: ساماندهی به کاروان‌سراهایی که تحت نظارت اداره کل اوقاف قرار دارند باید در اولویت قرار گیرد و همچنین اداره اوقاف در اجرای امور وقف تمام حساسیت ها را لحاظ می کند و معتقدیم اماکنی که دارای بها و ارزش زیادی هستند باید برای مردم هزینه شود و اوقاف همواره در این امر همت و توان خود را به کار گرفته است تا فرهنگ وقف به عنوان یک صدقه جاری در جامعه ترویج پیدا کند.