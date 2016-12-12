به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ نصراله آبادیان شهردار منطقه۱۱، صیانت و حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی به جای مانده از طهران قدیم را اولویت مدیریت شهری بیان کرد و در همین راستا از جابه جایی و حفاظت از سر در تاریخی خیابان فرهنگ با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی خبر داد.

شهردار منطقه ۱۱ در این باره گفت: برای حفاظت از این سر در که درخیابان فرهنگ و محل عبور و مرور اهالی قرار گرفته بود و امکان تخریب آن بر اثر تردد خود روها، گرما و سرمای هوا و سایر آسیب های احتمالی نیز وجود داشت؛ سازمان میراث فرهنگی پس از کدگذاری آن را جمع‌آوری کرد تا به مکانی که مورد توافق شهرداری و میراث فرهنگی باشد منتقل شود. سردر جمع آوری شده هم اکنون در جعبه مخصوص در ساختمان شهرداری نگهداری می‌شود تا پس از تکمیل باغ «سلام ایرانیان» در خیابان اسکندری جنوبی به آنجا منتقل و در یکی از سردرهای ورودی نصب شود.

به گفته آبادیان سازمان میراث فرهنگی پس از تحقیقات و اعلام نظر ساکنان و شهروندان خیابان فرهنگ مبنی بر خطرناک بودن ریزش آن برای عابران، دستور مستندنگاری با نظر پیمانکار میراث فرهنگی را صادر کرد تا سردر کد گذاری شود.

بر اساس این گزارش خیابان فرهنگ که در محله امیریه واقع شده است؛ از محله های قدیمی طهران قدیم است که در حصار ناصری واقع شده و پیشینه شکل‌گیری آن به دوران قاجار باز می‌گردد. از همین رو بناهای ارزشمند با معماری و هنر ایرانی در این محله همچنان موجود است که با مشارکت مسئولانه شهروندان و مدیریت شهری حفظ و صیانت از آن‌ها در حال انجام است.

پیش از این یکی از باستان شناسان در صفحه مجازی خود تصویر این سردر تاریخی را برای اولین بار منتشر کرد که بازتاب گسترده ای داشت.