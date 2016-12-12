هشدار سعید بیابانکی درباره تأثیر فضای مجازی بر وضعیت شعر امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، سعید بیابانکی در آستانه برگزاری اختتامیه دومین جشنواره شعر نیاوران به ضرورت برگزاری کارگاه شعر در حاشیه این جشنواره اشاره کرد و گفت: دراین کارگاه‌ها لازم است که شعر آسیب شناسی می‌شود و اساتید می‌توانند باعلاقمندان این حوزه تبادل نظر نمایند و مخاطبان نیز درخصوص شعر به خصوص شعر طنز اطلاعات کسب نمایند.

وی درادامه افزود: درسال های اخیر شعر طنز مورد استقبال مردم قرارگرفته و رشد کرده است. شاعران نسل جوان نیز به شعر طنر توجه ویژه دارند که همین امر باعث شده شاعران خوبی دراین عرصه رشد و ظهورکنند. از طرفی یکی ازنکات قابل تعمق استقبال عموم مردم از شعر طنز می‌باشد ولی متأسفانه فضای عمده شعر طنز تحت تأثیر ناملایمات سیاسی کشور قرار دارد، البته به خودی خود این مسئله بد نیست چه بسا که ما طنز سیاسی هم داریم ولی توسعه این موضوع به کل شعرطنز خوب نیست.

داور بخش طنز دومین جشنواره شعر نیاوران افزود: ناملایمات سیاسی یک روز هست و یک روزنیست، شعر طنزدر این فضا تاریخ مصرف پیدا می‌کند، لذا شاعران نباید با این تلاطمات و امواج بالا و پایین شوند. باید به سمتی روند که شعر کارکرد تاریخی داشته باشد، نه تقویمی‌چون شعر تقویمی ‌تاریخ مصرف دارد .

بیابانکی همچنین اظهار داشت: مراسم ماهیانه شعر؛ درتهران و کل کشور برگزار می‌شود. گاه شاهد حضور هزارتا دو هزار نفر مخاطب در بخش شعر طنز می‌باشیم که دربخش های دیگر شعر استقبال مخاطب کمتر می‌باشد، این استقبال تأثیر خود را می‌گذارد و شاعر نیز براساس وجود مخاطب تحت تأثیر قرارگرفته و شعر می‌سراید، باید گفت این امرآفت بزرگی برای شعر طنز است.

وی درادامه بیان داشت: در آثار رسیده به دومین جشنواره شعر نیاوران در بخش طنز فضای حاکمیت سلیقه مخاطب بر شعر را احساس نمودم، در حالی که به اعتقاد بنده شاعر نباید با سلیقه مخاطب حرکت کند. بلکه باید برای مخاطب سلیقه بسازد و به مخاطب جهت دهد. در دهه اخیر با استیلای فضای مجازی، شاعران به مقتضیات روز، هرشعری و مطلبی را بلافاصله در فضای مجازی منتشر می‌کنند، این اشعارو مطالب مورد استقبال مخاطب قرار و این شائبه ایجاد می‌شود که محبوبیت کاذب خوب است اما این مسئله تأثیر خودش را برروی شعر در کشور ما گذاشته و شعر را به حال وخیمی‌انداخته است. درحالی که دردهه های گذشته فضای مطبوعات حاکم بود و با گزینش اشعار فرهیخته، آنها را به چاپ می‌رساند ولی اکنون این فضا ازهم گسیخته گشته است. به همین دلیل جشنواره هایی مثل جشنواره شعر نیاوران باید در کشور برگزارشود تا آثار خوب معرفی شود. در واقع چنین جشنواره ای می‌تواند معیار مناسبی برای شناسایی شعرهای خوب و ارزشمند باشد.

گفتنی است داوری بخش طنز دومین جشنواره شعر نیاوران را، شاعرانی چون ابوالفضل زرویی نصراباد ، دکتر اسماعیل امینی، مهدی استاد احمد، سعید بیابانکی و محمد سلمانی به عهده داشتند. اختتامیه این جشنواره نیزبه دبیری محمد سلمانی پنج شنبه ۲۵ آذر در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.