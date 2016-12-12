بافت ۳۹۵۲ تخته قالی به ارزش ۱۶۲ میلیارد ریال توسط مددجویان استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد آذربایجان شرقی، غلامحسین پورمنافی دوشنبه با اعلام این خبر افزود: در هشت ماهه امسال مددجویان قالی باف این نهاد سه هزار و ۹۵۲ تخته به متراژ ۱۸ هزار متر مربع فرش و گلیم بافته اند که ۱۶۲ میلیارد ریال ارزش داشته است.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی کمیته امداد توانمند سازی خانواده ها و خودکفایی مددجویان تحت حمایت است، تصریح کرد: توانمند شدن خانواده های تحت حمایت موجب خواهد شد درعرصه های اقتصادی قدم های بسیار موثری برداریم.

پورمنافی با اشاره به اینکه هشت هزار و ۸۸۳ مددجوی تحت حمایت این نهاد در سطح استان قالی بافی می کنند، افزود: همه مددجویان شاغل به بافت فرش با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه قالی بافان استان کارت مهارت دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه برای ارتقای مهارت های مددجویان قالی باف آموزش های پایدارسازی و توسعه برگزار شده است، اظهار کرد: ۴ هزار و ۴۸۲ نفر از مددجویان قالی باف در آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی در مورد نحوه اعطای تسهیلات به مددجویان قالی باف نیز گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم این نهاد ایجاد اشتغال پایدار و هدایت مددجویان به سمت توانمند سازی اساین مددجویان پس از آموزش و کسب مهارت و بر اساس متراژ قالی تسهیلات دریافت می کنند.