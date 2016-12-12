مدرنیزاسیون بر تحولات خانواده ها تاثیرگذار بوده است

به گزارش خبرنگار مهر ، شهلا کاظمی پور با بیان اینکه براساس نظریات تغییرات خانواده؛ مدارنیزاسیون در تحولات خانواده از عمومیت بیشتری برخوردار است که براساس این دیدگاه تحولات اجتماعی ناشی از صنعتی شدن منجر به تغییراتی در خانواده می شود، افزود: دنیا با دو گذار جمعیتی روبه روست که در گذار اول جمعیت باروری بالا به همراه مرگ ومیر بالا و کاهش باروی و متعاقب آن کاهش باروی روبه رو می شود که در این حالت انفجار جمعیتی را به وجود می آورد. در گذار دوم؛ جمعیت با کاهش موالید و افزایش مرگ ومیر به خاطر سالخوردگی روبه رو می شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مهم ترین تغییرات این مرحله گذار جمعیتی در خانواده انجام می شود، ادامه داد: در این مرحله خانواده از شکل هسته ای به گسترده تبدیل شده و جنسیت و سن نقش تعیین کننده ای دارند.

وی با اشاره به تغییراتی که باعث شکل گیری این نوع خانواده در جوامع شهری می شود، افزود: بالا رفتن سن ازدواج، کاهش ازدواج، افزایش میزان طلاق و افزایش زوج زیستی و کاهش تعداد فرزند بر شکل و نوع خانواده ها تاثیر گذار بوده اند.

به گفته این استاد دانشگاه، تحولات خانواده در مرحله تشکیل خانواده را می توان با بررسی فاکتورهای کاهش پیش دستی برای ازدواج و شیوه ها و معیارهای همسرگزینی و مهاجرت ها، افزایش زندگی مجردی بر تغییر شکل خانواده موثر است.

کاظمی پور با اشاره به تغییرات مرحله دوم ازدواج یعنی تداوم ازدواج یادآور شد: افزایش زمان ازدواج تا تولد فرزند اول، افزایش موالید بین فرزندان، افزایش تک فرزندی و کاهش بعد خانوارو افزایش طول حضور فرزندان درخانواده؛ افزایش میانگین سنی زنان در زمان تولد اولین فرزند و افزایش ناباروی و افزایش اشتغال زنان خودش را نشان می دهد.

وی با اشاره به تغییرات مرحله سوم خانواده یعنی انحلال خانواده تاکید کرد: کاهش سن زنان مطلقه، کاهش سنوات زندگی و افزایش امید به زندگی و افزایش میزان طلاق های عاطفی، افزایش زنان سرپرست خانواده و افزایش فرزندان طلاق بخشی از این تغییرات به شمار می آید.