به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به نویسندگی نیکلاس بیلون با ترجمه زهرا جواهری و کارگردانی آیدا کیخایی و با حضور آزاده صمدی، فهیمه امن زاده و احسان کرمی در تئاتر باران به صحنه می رود.

کیخایی پس از کارگردانی مشترک نمایش «مرد بالشی» به همراه محمد یعقوبی، تصمیم به اجرای نمایش «آیسلند» در تئاتر باران گرفته است.

کیخایی در معرفی این اثر نمایشی گفت: نمایش «آیس لند» نوشته نیکلاس بیلون برنده سه جایزه نمایشنامه نویسی از فستیوال سامرورکس کانادا و جایزه بهترین نمایشنامه از دید تماشاگران در فستیوال سامرورکس است و برای اولین بار در ایران روی صحنه می رود.

سایر عوامل این اجرا عبارتند از مدیر تولید: محمد قدس، طراح پوستر و بروشور: امیر اسمی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: الهام خداوردی و روابط عمومی: مارال دوستی.