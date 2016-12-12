انگلیس بدنبال جانشینی آمریکا در منطقه است

محمدمهدی برومندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات ضدایرانی اخیر نخست وزیر و وزیر امور خارجه انگلیس در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس، اظهار داشت: اگر به گذشته منطقه غرب آسیا و خلیج فارس نگاهی بیندازیم، به این نتیجه می رسیم که به دلیل وجود منابع غنی انرژی همواره در طول تاریخ مورد طمع قدرت های بزرگ بوده است.

وی ادامه داد: این قدرت ها همواره تلاش کرده اند تا حکومت های دست نشانده را در منطقه بر سر کار بیاورند و اتفاقاتی هم که در کشورهای عربی طی چند سال اخیر صورت گرفت و منجر به بیداری اسلامی شد، یک سلسله تحولات را در منطقه ایجاد کرد؛ از جمله اینکه مصر به عنوان یکی از کشورهای تعیین کننده در بین اعراب، به تحلیل رفت و امروز عربستان سعودی خودش را رهبر کشورهای عربی می داند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: اگر امروز تحولات کشورهای عربی را ببینید، ملاحظه می کنید که عربستان تلاش می کند تا در همه این کشورها به صورت پیدا و پنهان تاثیرگذار باشد؛ شورای همکاری خلیج فارس نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با یک هدف ضدایرانی راه اندازی شد و مواضع آنها همواره علیه اقدامات جمهوری اسلامی بوده است.

برومندی گفت: انگلیسی ها نیز به دلیل گذشته تاریخی که در منطقه داشته اند و هم به دلیل اینکه منطقه ما یک بازار بسیار بزرگ برای فروش سلاح های آنها بوده و هست، همواره زیر ذره بین آنها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا در رقابت های انتخاباتی آمریکا، ترامپ اعلام کرد که ما باید به درون آمریکا بازگردیم و در خارج از مرزهای آمریکا مشکلات مان را با سایر کشورها حل کنیم؛ من معتقدم شاید انگلستان فکر می کند که باید جای خالی آمریکا را در منطقه پر کند چرا که ممکن است ترامپ یک گزینه چندان سیاسی نباشد و سیاست خارجی وی هنوز صورت مشخص و روشنی نداشته باشد.

داعش نتیجه پیوند نامبارک عربستان و غرب است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در پشت صحنه نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد، پیوند عمیق عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی است که به طور مشترک با غرب ارتباط دارد و تلاش می کنند تا تحولات منطقه را سامان بدهند.

برومندی با بیان اینکه اظهارات نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس در مورد جمهوری اسلامی ایران یک گزافه گویی بوده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت برتر منطقه تمام فعل و انفعالات منطقه را کنترل و دنبال می کند و سیاست های خصمانه غرب و عربستان سعودی را زیر نظر دارد و اساسا شکل گیری گروه های تروریستی مانند داعش را نتیجه پیوند نامبارک عربستان با غرب می دانیم.

وی گفت: اگر تلاش آگاهانه و مسئولانه جمهوری اسلامی در منطقه نبود، امروز پایتخت های عراق، سوریه و یمن زیر سیطره داعش بود و فرد دست نشانده ای مانند ابوبکر البغدادی در آنجا حکومت می کرد.

اجازه هیچ گونه اقدامی را علیه منافع جمهوری اسلامی نمی دهیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: ما حضور قدرت های فرامنطقه ای از جمله انگلیس را در منطقه به معنی حمایت از تروریسم می دانیم و یادآوری می کنیم که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بالاترین رقم خرید سلاح را از انگلیسی ها و آمریکایی ها دارند.

برومندی مجددا تاکید کرد: جمهوری اسلامی تمام این تحولات را به دقت رصد می کند و اجازه هیچ گونه اقدامی علیه منافع خود را نخواهد داد و عکس العمل ما به هر گونه شیطنت نیز بسیار قاطع خواهد بود.