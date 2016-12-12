مردم گز اجرای شبکه فاضلاب این شهرستان را سرعت بخشند

هاشم امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه، اجرای شبکه فاضلاب در شهر گز ضروری است، اظهار داشت: هم اکنون در بسیاری از شهرهای استان مانند نجف آباد، درچه، تیران، خوانسار، گلپایگان، فلاورجان، کلیشاد، مینادشت و ... که البته برخی از این شهرها با اینکه دارای ردیف بودجه هستند اما با کمک مردم و شورای شهر با بهره گیری از ماده واحده تبصره ۳ اجرای شبکه فاضلاب در این شهرها در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: اگر در برخی از مواقع مسئولین درست به وظایفشان عمل نمی کنند به طوریکه خللی در خدمت رسانی به وجود می آید مردم باید آگاه باشند این مسئله را پای نظام نگذارند و این امر تنها ناشی از عملکرد ضعیف مسئول مربوطه است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان ادامه داد: بر این اساس انتظار می رود مردم و شورای شهر گز هم با نهایی کردن ماده واحده تبصره ۳ روند اجرای شبکه فاضلاب را در این شهر سرعت بخشند هرچند که از ۱۵ کیلومتر اجرای شبکه فاضلاب شهر گز ۸ کیلومتر آن عملیاتی شده است.

وی بهره گیری از پساب را در شهر گز بسیار حائز اهمیت دانست و بیان داشت: به جهت کمبود شدید منابع آبی استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز امری ضروری است.

امینی ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد مسئولین امر در شهر گز برای آبادانی و سرسبزی این شهر تاریخی نیاز به استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز دارند این درحالیست که شهرهایی مانند خورزوق، دولت آباد، دستگرد با اجرای پروژه هایی به روش مالی بیع متقابل در صدد استفاده از پساب هستند.