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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

همزمان با هفته وحدت؛

نمایشگاه کتاب «نوای وحدت و بصیرت» در شفت افتتاح شد

نمایشگاه کتاب «نوای وحدت و بصیرت» در شفت افتتاح شد

شفت- رئیس اداره کتابخانه های عمومی شفت از برگزاری نمایشگاه کتاب با عنوان « نوای وحدت و بصیرت» به مناسبت هفته وحدت و دهه بصیرت در شهرستان خبر داد.

زینب عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت و دهه بصیرت، نمایشگاه کتابی با عنوان «نوای وحدت و بصیرت» در شفت آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه بیش از ۵۰ جلد کتاب در قالب ۲۰ عنوان عرضه شده است، افزود: بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

رئیس نهاد کتابخانه های عمومی شفت با اشاره به اینکه سیره و روش پیامبر گرامی اسلام (ص) موضوع و عنوان کتاب های عرضه شده در نمایشگاه است، گفت: دقت در موضوع وحدت و اتحاد بین شیعه و سنی، شناخت سیره و روش و اخلاق پیامبر گرامی اسلام، معرفت شناسی حضرت رسول (ص) از جمله موضوعاتی بوده که در این نمایشگاه به آن توجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه کتاب به مدت ۱۰ روز از تاریخ ۲۲ آذر ماه صبح ها از ساعت ۸ الی ۱۳ و عصرها از ۱۶ تا ۱۸ واقع در مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان، کتابخانه عمومی شهید چمران شفت مراجعه کنند.

عزیزپور در ادامه به برخی برنامه های دیگر این نهاد به مناسبت هفته وحدت اشاره و تصریح کرد: برپایی کانون ادبی شعر، مسابقه نقاشی، نشست و گفتمان تخصصی با موضوع وحدت از جمله برنامه های دیگر این هفته کتابخانه عمومی شفت است.

کد مطلب 3847988

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