استیضاح وزیر علوم منتفی شد/استیضاح آخوندی کماکان برقرار است

اکبر رنجبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص استیضاح وزیران راه، نیرو و علوم گفت: استیضاح وزیر راه در کمیسیون عمران در دست بررسی است البته روز گذشته ۷ نفر از استیضاح کنندگان انصراف دادند.

وی ادامه داد: تعداد استیضاح کنندگان ۸۳ نفر بود بنابراین با انصراف این تعداد هم استیضاح از دستور کار خارج نشد. هنوز کمیسیون عمران نتیجه جلسات استیضاح کنندگان و وزیر راه را اعلام نکرده است.

نماینده مردم اسدآباد در خصوص استیضاح وزیر نیرو نیز گفت: این استیضاح در کمیسیون انرژی در حال بررسی است. دیروز جلسه مشترک استیضاح کنندگان و وزیر نیرو در هیئت رئیسه برگزار شد و حدود ۶ نفر از استیضاح کنندگان که رقم کل آنها ۱۸ نفر است انصراف دادند.

وی ادامه داد: ممکن است فردا هم نشستی غیر رسمی بین استیضاح کنندگان و وزیر برگزار شود که احتمال انصراف از استیضاح وجود دارد.

رنجبرزاده همچنین از منتفی شدن استیضاح وزیر علوم خبر داد و گفت: دیروز جلسه ای با حضور استیضاح کنندگان و وزیر علوم در هیئت رئیسه برگزار شد که نهایتاً ۲۴ نفر از استیضاح کنندگان از درخواست خود انصراف دادند. رقم کل استیضاح کنندگان ۳۱ نفر بود که با انصراف این تعداد، تعداد درخواست کنندگان استیضاح به زیر ۱۰ نفر رسید و عملاً استیضاح منتفی شد.