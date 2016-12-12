به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا بستو گفت: از سال ۸۰ با توجه به کارهای کارشناسی، شهرری یکی از سرکلانتری‌های تهران محسوب می‌شود و در بحث کاری ما هیچ تغییری انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر شهرری جدا بشود هم خللی در کارهای ما ایجاد نمی‌شود؛ بستگی به تناسب جمعیتی، ارتقای کلانتری در آن صورت می گیرد.

رئیس پلیس پیشگیری فاتب افزود: سرکلانتری داریم که بالغ بر دو میلیون جمعیت ساکن دارند. سر کلانتری دوم و چهارم جمعیتش از شهرری بیشتر است. برای جدا شدن ری فعلا تصمیمی برای جدا شدن از تهران نیست.

وی تصریح کرد: برای افزایش کلانتری‌ها باید نیازها را در نظر بگیریم، استانداردهای جهانی داریم، برای هر هزار نفر جمعیت باید ۶ پلیس داشته باشیم، افزایش تعداد کلانتری‌ها در دستور کار است و انشاالله انجام می‌شود.

بستوخاطرنشان کرد: یک زمانی پاسگاه داشتیم، الان برای کلانتری از ایستگاه‌های پلیس استفاده می کنیم و در حال حاضر سر کلانتری نهم پلیس فاتب در شهرری طبق دستورات همین کارها را انجام می‌دهد.

رئیس پلیس پیشگیری فاتب اظهار کرد: کلانتری که به صورت ویژه خانم‌ها اداره‌اش کنند، نداریم اما در همه کلانتری‌ها، پلیس خانم و مأمور بدرقه خانم وجود دارد که کارها را انجام می‌دهد. همچنین برنامه‌ای برای راه‌اندازی کلانتری بانوان نداریم.

رئیس پلیس پیشگیری فاتب درباره پلیس اطفال نیز گفت: اجرای طرح پلیس اطفال با جدیت در داخل کلانتری‌ها دنبال می‌شود.